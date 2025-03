DIRETTA TERNANA PERUGIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo insieme qualche dato statistico prima del fischio di inizio della diretta di Ternana Perugia. La Ternana segna in media 1.91 gol a partita, quasi il doppio rispetto al Perugia (1.06), dimostrandosi molto più incisiva in fase offensiva. Anche in difesa, le Fere hanno numeri migliori, subendo solo 1.09 reti a gara contro le 1.53 degli avversari, il che si traduce in una maggiore solidità difensiva. Sul fronte delle vittorie, la Ternana domina con il 65.62% di successi, mentre il Perugia si ferma al 28.12%. Questo dato rispecchia anche la tendenza nei match con più di un gol: la Ternana registra il 65.62% di Over 1.5, mentre il Perugia è leggermente sotto (62.5%).

Tuttavia, quando si analizzano le partite con almeno tre reti (Over 2.5), le differenze sono più marcate: la Ternana è al 53.12%, mentre il Perugia si ferma al 40.62%, segno che gli umbri disputano match meno spettacolari. Un altro dato interessante riguarda il “entrambe le squadre a segno” (BTTS): la Ternana ha il 43.75%, mentre il Perugia il 46.88%, indicando che i Grifoni, nonostante una produzione offensiva più bassa, tendono comunque a segnare almeno una rete con una frequenza simile agli avversari. Adesso via al commento live della diretta di Ternana Perugia, il fischio di inizio è vicino e per questo si passa al commento live! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Ternana Perugia streaming video, come vedere la partita

Seguire la diretta Ternana Perugia sarà possibile: il super derby umbro di Serie C in tv sarà una esclusiva di Sky Sport, canale 252. Sarà possibile seguire il deby anche da tablet o computer grazie alla diretta streaming video du SkyGo o NowTv.

Ternana Perugia, padroni di casa puntano al primo posto

La diretta Ternana Perugia si giocherà allo Stadio Libero Liberati per la 33° giornata del girone B di Serie C e vedrà andare in scena un derby umbro: la Ternana è una delle migliori squadre della competizione e punta alla promozione diretta, ora è al 2° posto con 69 punti.

Il Perugia si accontenterebbe di una salvezza tranquilla senza playout che ad oggi avrebbe occupando il 12° posto con 39 punti.

La Ternana arriva alla partita dopo la vittoria 3-0 sulla SPAL, stesso risultato per il Perugia che si presenta dopo il 2-1 in casa contro il Legnago Salus.

Formazioni Ternana Perugia, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Ternana Perugia delle 15.00 i padroni di casa confermeranno il 4-2-3-1 del tecnico Ignazio Abate con Vannucchi in porta, Casasola e Tito gli esterni bassi con Maestrelli e Loiacono difensori centrali a completare il reparto, Corradini e de Boer in mediana, trequarti composta da Cicerelli e Donati sulle fasce e Curcio in posizione centrale alle spalle di Cianci unica punta.

Gli ospiti invece dovrebbero proporre il 3-4-1-2 del tecnico Vincenzo Cangelosi con Gemello tra i pali, Giraudo, Angella e Amoran i tre difensori, Leo e Yabre gli esterni con Gomez e Giunti a completare il centrocampo, Ryder Matos trequartista in supporto di Cisco e Marconi.

Scommessa Ternana Perugia, quote e possibile risultato finale

La diretta Ternana Perugia è una sfida difficile da prevedere in quanto molto sentita dalle due squadre che daranno tutto per riuscire a portare a casa i 3 punti dopo i 90’ minuti di gioco, i padroni di casa rimangono comunque i favoriti per via del loro migliore posizionamento in classifica e le prestazioni messe in mostra quest’anno.

Secondo i bookmakers, come Sisal, la vittoria più probabile è quella della Ternana che quindi ha una quota pari a 1.50, il risultato più difficile è la vittoria del Perugia quotata a 5.75 mentre il pareggio ha una quota intermedia di 3.80.