DIRETTA TERNANA PESCARA: L’ANDATA DELLA FINALE PLAYOFF IN SERIE C

Due sole squadre sono rimaste a giocarsi l’ultima promozione: la diretta Ternana Pescara si disputerà alle ore 21.15 di stasera, lunedì 2 giugno 2025, presso lo stadio Libero Liberati di Terni, come andata della finale dei playoff di Serie C. Il verdetto sarà emesso sabato sera all’Adriatico, ma naturalmente molto si potrebbe capire già stasera, anche perché arriviamo alla diretta Ternana Pescara dopo due turni nei quali gli abruzzesi hanno sempre fatto la differenza nei match in trasferta, rifilando quattro gol a domicilio sia alla Vis Pesaro, sia all’Audace Cerignola.

Diretta/ Pescara Audace Cerignola (risultato finale 1-1): abruzzesi in finale! (28 maggio 2025)

D’altro canto è vero pure che la Ternana invece ha saputo sfruttare al meglio il fattore campo, perché sia contro la Giana Erminio sia contro il Vicenza ha costruito i propri passaggi del turno grazie alle vittorie casalinghe, quindi stavolta il compito per il Pescara potrebbe essere più complicato. Di certo le due squadre si conoscono molto bene, perché arrivano entrambe dal girone B, chiuso dagli umbri al secondo posto e dagli abruzzesi in quarta posizione. Un elemento che renderà ancora più vibrante la diretta Ternana Pescara: quale sarà il verdetto della partita d’andata?

Diretta/ Ternana Vicenza (risultato finale 3-1) video streaming tv: umbri in finale! (28 maggio 2025)

TERNANA PESCARA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE

Grande notizia per tifosi e appassionati: entrambe le partite della finale playoff di Serie C saranno visibili su Rai Due, quindi la diretta Ternana Pescara in tv sarà anche in chiaro oltre che sui canali di Sky Sport e la diretta streaming video sarà per tutti su Rai Play oltre che Sky Go e Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA PESCARA

Cinque giorni dopo la semifinale di ritorno, mister Fabio Liverani nelle probabili formazioni per la diretta Ternana Pescara dovrebbe scegliere il modulo 3-4-2-1 con Casasola, Capuano e Martella nella difesa a tre davanti al portiere Vannucchi. Sulle fasce Donati a destra e Tito a sinistra, in mezzo al campo ecco invece Vallocchia e Aloi come possibili titolari. Sulla trequarti della Ternana indichiamo Cicerelli e Curcio, mentre come centravanti Ferrante potrebbe essere insidiato da Cianci, in gol contro il Vicenza.

Diretta/ Vicenza Ternana (risultato finale 0-0): niente reti! (25 maggio 2025)

Il modulo 4-3-3 è invece il riferimento per il Pescara di Silvio Baldini, a partire dal portiere Plizzari. In difesa dovremmo vedere il quartetto con Letizia accentrato insieme a Lancini, con Pierozzi a destra e Moruzzi a sinistra in qualità di terzini. A centrocampo puntiamo sul trio del trionfo in Puglia, quindi con Dagasso, Squizzato e Meazzi, mentre in attacco puntiamo su un tridente con le ali Merola e Bentiovegna ai fianchi della prima punta Tonin.

LE QUOTE E IL PRONOSTICO

Infine, il consueto sguardo alle quote Snai per il pronostico sulla diretta Ternana Pescara. Il fattore campo potrebbe favorire gli umbri in questa partita d’andata: il segno 1 infatti è indicato a 2,30, c’è comunque discreto equilibrio, tanto che il segno X varrebbe 3,05 volte la giocata e con il segno 2 si arriva infine a 3,25.