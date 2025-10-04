Diretta Ternana Pineto, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Liberati per l'ottava giornata di Serie C 2025/2026 girone B.

DIRETTA TERNANA PINETO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Passiamo adesso all’angolo delle statistiche della diretta di Ternana Pineto, la rubrica che si preoccupa di analizzare tutti i dati in cerca dei maggiori trend delle due squadre. In questo modo avremo un’idea chiara su quello che andremo poi a vedere sul rettangolo da gioco. La Ternana si presenta con numeri solidi da squadra di vertice: possesso medio al 55%, precisione passaggi all’83% e un xG di 1.50, con 15 tiri a partita (6 nello specchio). La fase difensiva è attenta: solo 8 conclusioni concesse di media e 2 gialli a gara.

Il Pineto ha un profilo più umile: possesso al 46%, precisione al 77%, xG di 0.95 e appena 9 tiri a partita, di cui 3 nello specchio. In difesa concede parecchio (12 conclusioni di media) e soffre soprattutto sulle palle inattive, da cui arriva il 35% dei gol subiti. Gara che oppone l’esperienza e la qualità della Ternana alla compattezza e alla voglia di sorprendere degli abruzzesi. Adesso via al commento live della diretta di Ternana Pineto, il fischio di inizio sta per cominciare, via! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TERNANA PINETO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Ternana Pineto la si potrà vedere solamente se in possesso di un regolare abbonamento a Sky, in particolare se si è sottoscritto il pacchetto sport. L’applicazione di riferimento per lo streaming è Sky Go. In televisione la sfida verrà infine trasmessa sul canale Sky Sport 253.

APPENA DUE PUNTI DI DISTACCO

Il calcio d’inizio della diretta Ternana Pineto è in programma per sabato 4 ottobre 2025 alle ore 14:30. Presso lo Stadio Libero Liberati stanno per scendere in campo due formazioni che sembrano avere molto in comune almeno tenendo conto del percorso avuto fino a questo momento in campionato una volta giunti all’ottava giornata.

I padroni di casa sono infatti separati dagli ospiti da appena due punti di distacco nella classifica del girone B della Serie C in questo avvio di stagione 2025/2026. Entrambe sono inoltre reduci da un paio di KO rimediati nel turno infrasettimanale e vanno quindi in cerca di riscatto immediatamente nel weekend.

I rossoverdi arrivano in particolare dalla sconfitta rimediata di misura per 1 a 0 sul campo del sorprendente Ravenna, in vetta a diciotto punti proprio come l’Arezzo. Le Fere ancora guidate da mister Fabio Liverani hanno così interrotto una serie di risultati utili consecutivi che durava ormai da quattro partite.

Il 2 a 1 subito in casa contro il Rimini, ultimo in classifica, ha segnato invece la terza battuta d’arresto in serie patita dagli abruzzesi del Pineto. Adesso a otto punti come il Carpi ed in dodicesima posizione, i biancazzurri hanno comunque l’occasione di scavalcare gli umbri se riusciranno a fare il colpaccio lontano dalle mura amiche.

TERNANA PINETO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni della diretta Ternana Pineto: mister Liverani non dovrebbe discostarsi dal suo 3-4-2-1 con D’Alterio protetto da Donati, Capuano e Meccariello in difesa, Balcot, Vallocchia, Tripi e Ndrecka in mediana, Orellana e Dubickas di supporto alla punta Ferrante al fine di impostare i padroni di casa dall’inizio dell’incontro. Il modulo 4-3-3 con Tonti fra i pali, Baggi, Campomaggio, Postiglione e Borsoi nelle retrovie, Germinario, Leonardi e Schirone a centrocampo, Mastropietro, D’Andrea e Bruzzaniti in attacco potrebbe invece essere la soluzione adottata dal tecnico Tisci per gli ospiti.

TERNANA PINETO, LE QUOTE

I padroni di casa sembrano essere favoriti per l’esito finale della diretta Ternana Pineto almeno secondo le quote proposte dalle varie agenzie di scommesse. Sia Goldbet che Planetwin ad esempio ritengono che la vittoria dei rossoverdi debba essere quotata a non più di 1.55 mentre il pareggio rappresentato dal segno x viene invece pagato a 3.65. Il successo degli ospiti appare un’opzione abbastanza remonta perchè si concretizzi con il 2 fissato a 5.50.