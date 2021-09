Diretta/ Ternana Pisa streaming video tv: Lucarelli cerca la svolta (Serie B)

DIRETTA TERNANA PISA: RISULTATO FINALE INCERTO…

Ternana Pisa, in diretta sabato 11 settembre 2021 alle ore 16.15 presso lo stadio Libero Liberati di Terni, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie B. Gli umbri allenati da Cristiano Lucarelli cercano la svolta dopo aver pagato lo scotto del salto di categoria. La vittoria in casa del Bologna in Coppa Italia aveva forse illuso, i due ko contro Brescia e Reggina hanno fissato per i rossoverdi l’obiettivo della salvezza in maniera molto più chiara, muovere la classifica sarà indispensabile per non ritrovarsi subito in una situazione scomoda di classifica.

Il Pisa non sarà di certo un cliente semplice, i toscani proseguono nel ciclo con Luca D’Angelo in panchina e hanno fatto centro in entrambe le partite d’esordio di questo campionato, battendo prima di misura la Spal e poi 2-0 l’Alessandria, sempre tra le mura amiche dell’Arena Garibaldi. Fare risultato anche in trasferta aprirebbe orizzonti forse inaspettati per i nerazzurri a livello di classifica. Al 7 settembre 2016 risale l’ultimo precedente tra le due squadre a Terni, vittoria di misura degli umbri firmata da un gol di Avenatti. Il Pisa non vince in casa della Ternana addirittura da 56 anni, dal 0-2 in Serie C della stagione 1964/65.

DIRETTA TERNANA PISA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ternana Pisa è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA PISA

Le probabili formazioni di Ternana Pisa, match che andrà in scena allo stadio Libero Liberati di Terni. Per la Ternana, Cristiano Lucarelli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Iannarilli; Ghiringhelli, Boben, Sorensen, Martella; Proietti, Salzano; Partipilo, Falletti, Peralta; Donnarumma. Risponderà il Pisa allenato da Luca D’Angelo con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Nicolas; Birindelli, Caracciolo, Hermannsson, Beruatto; Marin, Nagy, Gucher; Cisco; Cohen, Lucca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Libero Liberati di Terni, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Ternana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Pisa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.



