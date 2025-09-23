Diretta Ternana Pontedera streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 23 settembre 2025

DIRETTA TERNANA PONTEDERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Vediamo un po’ di numeri prima della diretta di Ternana Pontedera, per capire chi tra le due squadre può o meno risultare tra le più papabili per i tre punti in palio questa sera. La Ternana si presenta con numeri da squadra dominante: vanta in media il 57% di possesso palla, un volume offensivo imponente con oltre 16 tiri totali a partita e un xG che sfiora quota 2,0, segno di una costante capacità di creare occasioni nitide. La squadra umbra, inoltre, abbina qualità tecnica a una buona disciplina tattica, con appena 1,8 cartellini gialli di media, a dimostrazione di una gestione ordinata anche nelle fasi difensive.

Il Pontedera adotta invece un approccio più attendista, puntando sulla verticalità: possesso ridotto (46%), ma grande efficacia nelle ripartenze, tanto che segna in media 1,3 gol a partita pur con meno conclusioni rispetto agli avversari (circa 10 a gara). Difensivamente, però, mostra qualche crepa: subisce 1,6 gol di media e concede molti calci d’angolo, oltre 5 a incontro, segno di una retroguardia spesso sotto pressione. Adesso via al commento live della diretta di Ternana Pontedera, si inizia finalmente! (agg. Gianmarco Mannara)

TERNANA PONTEDERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Ternana Pontedera in tv sarà visibile sui canali di Sky Sport tramite abbonamento, come tutto il campionato di Serie C, oppure in diretta streaming video mediante Sky Go e Now Tv, sempre per gli abbonati.

TERNANA PONTEDERA: OCCASIONE PER GLI UMBRI

La diretta Ternana Pontedera ci farà compagnia alle ore 18.30 di oggi, martedì 23 settembre 2025, perché stiamo per vivere il turno infrasettimanale per la sesta giornata del girone B del campionato di Serie C, che ci offrirà anche la partita allo stadio Libero Liberati, molto preziosa per capire qualcosa in più su entrambe le squadre.

I padroni di casa della Ternana arrivano dal pareggio sul campo della Torres, un risultato di per sé positivo ma che non ha spiegato quale potrà essere il ruolo dei rossoverdi umbri in questo campionato. L’anno scorso la Ternana ha sfiorato la promozione in Serie B, attualmente invece sembra mancare qualcosa, i 7 punti in classifica confermano una situazione per ora anonima.

D’altro canto il Pontedera sta ancora peggio e venerdì scorso è arrivata una vera e propria batosta per i toscani, che hanno perso in casa per 0-4 contro il Campobasso. La classifica parla di 4 punti e di una posizione che comincia ad essere difficile per il Pontedera, che ha quindi bisogno al più presto di darsi una scossa.

Non sarà però facile sul campo di una Ternana che ovviamente non può permettersi passi falsi in una partita da vincere per gli umbri, in casa contro una squadra che è dietro in classifica. Insomma, è già vietato sbagliare e siamo sicuri che questo renderà ancora più intrigante la diretta Ternana Pontedera…

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA PONTEDERA

Fabio Liverani potrebbe scegliere il modulo 3-4-1-2 per le probabili formazioni della diretta Ternana Pontedera. In porta D’Alterio; difesa a tre con capitan Donati, Meccariello e Maestrelli; a centrocampo da destra a sinistra Bianay Balcot, Vallocchia, Garetto e Ndrecka; infine il reparto offensivo della Ternana dovrebbe prevedere oggi il trequartista Orellana alle spalle dei due attaccanti Ferrante e Dubickas.

Il Pontedera di Leonardo Menichini potrebbe invece avere bisogno di una scossa anche a livello di formazione. Indicativamente però ricordiamo un modulo 4-2-3-1 con capitan Perretta, Corradini, Vona e Migliardi nella difesa a quattro davanti a Vannucchi. In mediana Manfredonia e Ladinetti, mentre più avanti potrebbero agire Vitali, Paggi e Danesi alle spalle del centravanti della Ternana, che era stato Andolfi nello scorso turno.

PRONOSTICO E QUOTE

Non dovrebbe esserci molta storia nella diretta Ternana Pontedera, almeno secondo le quote Betsson per il pronostico sul match. Ternana nettamente favorita con il segno 1 quotato a 1,38, si salirebbe già a 4,35 in caso di pareggio e per i coraggiosi c’è il segno 2, indicato a ben 8,25 volte la giocata.