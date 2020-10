Diretta/ Ternana Potenza (Serie C) streaming video tv: sfida delicata

DIRETTA TERNANA POTENZA: GLI UMBRI PROVANO A CAMBIARE PASSO!

Ternana Potenza, sabato 17 ottobre 2020 alle ore 15.00, presso lo stadio Libero Liberati di Terni, sarà una sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C nel girone B. Ancora imbattuti in campionato, i rossoverdi sono chiamati a voltare pagina cercando un cambio di passo, visto che nei primi quattro impegni di campionato non sono sì mai stati sconfitti, ma hanno vinto solo nella trasferta in casa della Paganese alla seconda giornata. Per il resto, tre pareggi compreso l’ultimo rocambolesco 3-3 sul campo della Casertana, in cui non è bastato siglare il 2-3 con Furlan all’84’, visto che poi Cuppone ha comunque siglato il pari al 90′. Dall’altra parte, il Potenza dopo un buon avvio è stato battuto da un Foggia all’esordio con un 2-0 che ha lasciato poco spazio alle recriminazioni, con la squadra di Somma ancora alle prese con troppi alti e bassi per fissare con chiarezza un obiettivo stagionale.

DIRETTA TERNANA POTENZA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Ternana Potenza, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA POTENZA

Le probabili formazioni di Ternana Potenza, sfida che andrà in scena presso lo stadio Libero Liberati di Terni. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Cristiano Lucarelli con un 4-2-3-1: Iannarilli; Laverone, Boben, Diakitè, Mammarella; Kontek, Palumbo; Peralta, Falletti, Torromino; Vantaggiato. Gli ospiti guidati in panchina da Mario Somma schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Marchegiani; Panico, Boldor, Conson, Coccia; Sandri, Iuliano; Volpe, Ricci, Viteritti, Cianci.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che forniscono il pronostico di Ternana Potenza sono state emesse anche dalla Snai: i rossoverdi partono favoriti con un valore di 1,95 volte la puntata sul segno 1, che identifica la loro vittoria. Il segno 2 per il successo esterno dei lucani vi farebbe guadagnare 3,90 quello che avrete messo sul piatto, mentre con il segno X per il pareggio la vincita ammonterebbe, con questo bookmaker, a 3,20 volte l’importo che avrete investito.



