Diretta/ Ternana Reggina streaming video tv: per diventare grandi (Serie B)

DIRETTA TERNANA REGGINA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Ternana Reggina, in diretta sabato 5 febbraio 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Libero Liberati di Terni, sarà una sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B. Potenziale esame per diventare grandi per due squadre rimaste ancora nel limbo del campionato. La Ternana ha sicuramente fatto abbastanza bene al rientro in Serie B in questa stagione, 24 punti e l’ultimo pareggio in casa del Brescia che ha regalato sicuramente più fiducia vista la difficoltà dell’impegno.

Il cambio della guardia in panchina tra Aglietti e Toscano non ha giovato finora alla Reggina che perdendo sul campo del Monza è incappata nella quarta sconfitta nelle ultime cinque partite disputate in campionato, situazione difficile per gli amaranto che restano al momento a +3 dalla zona play out. Nel match d’andata Reggina vincente con un rocambolesco 3-2 sulla Ternana, ultimo precedente al “Liberati” tra le due formazioni datato 25 settembre 2019 in Serie C, 1-1 il risultato finale.

DIRETTA TERNANA REGGINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ternana Reggina sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA REGGINA

Le probabili formazioni della diretta Ternana Reggina, match che andrà in scena al Libero Liberati di Terni. Per la Ternana, Cristiano Lucarelli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Iannarilli; Diakité, Sorensen, Capuano, Celli; Proietti, Palumbo; Partipilo, Falletti, Capone; Donnarumma. Risponderà la Reggina allenata da Domenico Toscano con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Micai; Lakicevic, Cionek, Regini, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig; Ricci, Bellomo, Rivas; Galabinov.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Libero Liberati di Terni, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Ternana con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo della Reggina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.90.

