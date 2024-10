DIRETTA TERNANA RIMINI, TESTA A TESTA

La diretta Ternana Rimini tocca quota 25 testa a testa nella storia, scrivendo un altro capitolo tra queste due squadre. Fin qui, la Ternana guida la classifica degli scontri diretti con ben 12 vittorie contro le 4 del Rimini seguite da 8 pareggi. Anche il discorso delle reti è abbastanza indirizzato in favore dei rossoverdi con 10 gol in più rispetto ai biancorossi.

DIRETTA/ Torres Ternana (risultato finale 1-1): Cianci la riprende! (20 ottobre 2024)

Partiamo con il dire che è dal 2019 che queste due compagini non si sfidavano e all’epoca era arrivato un pareggio per 1-1 con gol di Candido e Diakité. L’ultima vittoria della Ternana è giunta nel 2018 con un rotondo 3-0 targato Hristov, Frediani e Nicastro con tanto di rigore sbagliato per il Rimini da Scotti sull’1-0. Per tornare all’ultimo successo del Rimini in questo testa a testa bisogna risalire al 2006 in occasione del primo turno di Coppa Italia vinto ai supplementari con gol di Valiani e Matri, futuro giocatore di Juventus e Milan tra le altre. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA/ Rimini Pianese (risultato finale 0-0): ottimo punto ospite (Serie C, 19 ottobre 2024)

DIRETTA TERNANA RIMINI, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la diretta Ternana Rimini sarà possibile per tutti gli abbonati a Sky o ai servizi streaming di NOW TV e Sky GO. L’alternativa è quella di seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le migliori azioni di questa partita con aggiornamenti costanti.

IN PALIO PUNTI PESANTI

Dalle 20,30 scenderà in campo la diretta Ternana Rimini valida per l’undicesima giornata del Girone B di Serie C. Il confronto sarà tra due formazioni che hanno i playoff come obiettivo e sono partite molto bene in questo inizio di stagione.

La Ternana di Abate si trova a soli due punti dalla vetta ed è imbattuta da nove giornate consecutive anche se nell’ultima giornata è arrivato un pareggio contro la Torres. Non vince da tre giornate il Rimini di Busce che sta perdendo terreno dalle prime posizioni ma rimane in lotta per i playoff.

Video Ternana Ascoli (3-1)/ Gol e highlights: Abate vola in classifica, raggiunto il Pescara!

TERNANA RIMINI, LE PROBABILI FORMAZIONI

La sfida tra queste due squadre si riflette anche su Abate e Busce che saranno a confronto in questa partita. Andando a vedere le probabili formazioni scopriamo come la Ternana di Abate è pronta a confermare il suo 4-2-3-1 con Cianci che agirà da unica punta con il sostengo di Carboni, Romeo e Cicirelli sulla trequarti. Corradini e de Boer saranno i due mediani con il compito di fornire equilibrio alle due fasi.

Sarà 3-5-2 quello del Rimini di Busce che manderà in campo un trio difensivo formato da Lepri, Gorelli e Longobardi. Falbo e Fiorini saranno i due esterni con il compito di servire Garetto e Parigi che agiranno da attaccanti.

TERNANA RIMINI, LE QUOTE

In questa undicesima giornata di Serie C, girone B, c’è in programma anche la sfida in diretta Ternana Rimini, che si giocherà alle 20.30. Prima di andare a goderci il match, andiamo a vedere quelle che sono le quote dei bookmakers che riguardano la sfida di oggi. La vittoria dei padroni di casa della Ternana è quotata a 1.61, mentre quella del Rimini è data a 4.90. L’X, ovvero il pareggio, viene quotato 3.40. Come finirà il match odierno? Solamente il campo potrà dircelo!