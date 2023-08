DIRETTA/ Ternana Sampdoria video streaming tv: partita che torna dopo 20 anni (19 agosto 2023)

DIRETTA TERNANA SAMPDORIA: TESTA A TESTA

Tra poco vivremo la diretta di Ternana Sampdoria: sfida interessante, anche perché l’ultima volta in cui le due squadre si sono incrociate risale a 20 anni fa. Fere e blucerchiati sono stati avversari per quattro anni consecutivi tra il 1999 e il 2003, in Serie B: un periodo buio per la Sampdoria che poi era riuscita a tornare in Serie A. Dicendo che le gare precedenti tra queste due squadre sono all’inizio degli anni Ottanta, ricordiamo che gli otto match più recenti hanno fatto registrare tre vittorie della Sampdoria e una sola della Ternana, che peraltro ha espugnato Marassi (nel dicembre 2002) e dunque nel suo Liberati attende un successo che manca dal febbraio 1979.

Per di più, è anche l’unico mai timbrato contro i doriani: il quadro complessivo, con anche quattro gare di Serie A tra il 1972 e il 1975, ci racconta di sei vittorie della Sampdoria e due della Ternana, con ben 11 pareggi. L’ultimo successo esterno dei liguri è un 1-0 del marzo 2000: l’allenatore era Giampiero Ventura (contro la leggenda nerazzurra e della nazionale Tarcisio Burgnich), al 55’ il gol decisivo era stato realizzato da Davide Dionigi. Siamo molto curiosi di scoprire come finirà la partita questa sera… (agg. di Claudio Franceschini)

TERNANA SAMPDORIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ternana Sampdoria sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ternana Sampdoria in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LIGURI FAVORITI!

Ternana Sampdoria, in diretta sabato 19 agosto 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Libero Liberati di Terni, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie B. Anno zero per i blucerchiati che ripartono da un -2 in classifica ma che hanno salvato titolo sportivo e categoria dopo il faticoso arrivo di Raddrizzani alla proprietà. In Coppa Italia contro il Sudtirol la Sampdoria ha vinto ai rigori, soffrendo ma dimostrando di voler voltare pagina con Andrea Pirlo in panchina.

La Ternana a sua volta ha iniziato il suo cammino stagionale con la sconfitta in Coppa Italia contro la Salernitana. Match più che dignitoso per i rossoverdi contro una formazione di categoria superiore, con gli umbri chiamati a trovare maggiore continuità rispetto allo scorso, sofferto campionato cadetto. Le due squadre non si affrontano a Terni in campionato dal 12 maggio 2003, 1-1 il risultato finale. Il 5 marzo 2000, col punteggio di 0-1, i blucerchiati hanno vinto per l’ultima volta in casa dei rossoverdi mentre la Ternana non vince in casa contro la Samp dal 2-1 dell’11 febbraio 1979, sempre nel campionato di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA SAMPDORIA

Le probabili formazioni della diretta Ternana Sampdoria, match che andrà in scena allo stadio Libero Liberati di Terni. Per la Ternana, Cristiano Lucarelli schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Iannarilli; Sørensen, Bogdan, Celli; Diakitè, Damian, Proietti, Favasuli, Corrado; Falletti, Ferrante. Risponderà la Sampdoria allenata da Andrea Pirlo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ravaglia; Depaoli, Ferrari, Murru, Giordano; Malagrida, Yepes, Delle Monache; Leris, La Gumina, Stoppa.

TERNANA SAMPDORIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ternana Sampdoria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria della Ternana con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.15.











