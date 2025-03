DIRETTA TERNANA SESTRI LEVANTE, REDUCI DA VITTORIE

Le due formazioni cercano la costanza nei risultati. La diretta Ternana Sestri Levante arrivano da vittorie importantissime che hanno rilanciato le rispettive aspettative delle squadre ovvero il primo posto e la salvezza. Si giocherà martedì 11 marzo 2025 alle ore 20:45.

Diretta Vis Pesaro Gubbio/ Streaming video tv, serve continuità (Serie C, 11 marzo 2025)

I rossoverdi sono a quota tre partite vinte di fila contro Ascoli, Torres e Rimini. Successi fondamentali che sono anche serviti per mettere da parte il ko esterno contro il Campobasso che aveva interrotto la striscia di tre successi consecutivi.

Dall’altra parte il Sestri Levante è riuscita ad evitare la decima gara di fila senza vittorie battendo 2-0 proprio quel Campobasso che aveva interrotto la striscia positiva della Ternana. I tre punti mancavano dal 21 dicembre 2024 con il Gubbio.

Diretta Campobasso Ascoli/ Streaming video e tv: squadre a rischio a playout (Serie C gir. B, 11 marzo 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA TERNANA SESTRI LEVANTE, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Ternana Sestri Levante? In tal caso, assicuratevi di essere abbonati al pacchetto Calcio di Sky. Lo stesso discorso per la diretta streaming, offerto in questo caso dal servizio Sky Go, scaricabile su tutti i dispositivi mobili.

LE PROBABILI FORMAZIONI TERNANA SESTRI LEVANTE

La Ternana giocherà con il modulo 4-3-2-1. In porta Vannucchi, pacchetto arretrato composto da Casasola, Loiacono, Capuano e Martella. A centrocampo spazio a Vallocchia, Corradini e De Boer mentre Curcio e Cicerelli agiranno sulla trequarti dietro a Cianci.

Diretta/ Pontedera Pescara (risultato 0-1) video streaming tv: Alberti in fuorigioco! (11 marzo 2025)

Il Sestri Levante invece predilige l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali Guadagno, difeso dal quartetto Podda, Pane, Valentini e Montebugnoli. Come mezzali ecco Nunziatini e Rosetti con Brunet in cabina di regia. Il tridente offensivo vedrà invece Furno, Parravicini e Durmush.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TERNANA SESTRI LEVANTE

La Ternana padrone di casa è strafavorita a 1.21 in questo match di campionato con il 2 fisso a 11.50. Il pareggio è offerto a 5.30 mentre Gol e No Gol sono rispettivamente quotati 2.47 e 1.44.