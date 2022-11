DIRETTA/ Ternana Spal video streaming tv: non ci sono pareggi nei precedenti

DIRETTA TERNANA SPAL: IL TESTA A TESTA

E ora diamo uno sguardo ai precedenti della diretta di Ternana Spal. Al Liberati la sfida si è disputata in quattro occasioni prima di oggi e il bilancio è in perfetto equilibrio nonostante non si conoscano vie di mezzo. Non ci sono stati in questo senso pareggi con due vittorie a testa. L’ultimo precedente ci porta alla scorsa stagione quando la Ternana, era il 26 settembre 2021, si andava a imporre col risultato di 1-0. La partita in questione fu decisa al minuto 26 da una giocata di Martella subito dopo che agli ospiti era stato annullato un gol dal var per fallo di mano di Colombo.

La Spal non vince a Terni dal marzo del 2012 quando le due compagini militavano in quella che all’epoca si chiamava ancora Lega Pro. La partita in questione terminò col risultato di 0-1 decisa da un gol al minuto 52 dell’allora gioiello della Primavera della Juventus Luca Castiglia. Come andranno le cose oggi? Lo scopriremo presto per poter aggiornare questo bilancio. (Matteo Fantozzi)

TERNANA SPAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ternana Spal sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ternana Spal in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LUCARELLI vs DE ROSSI: CHE SCONTRO!

Ternana Spal, in diretta sabato 5 novembre 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Libero Liberati di Terni, sarà una sfida valida per la 12^ giornata del campionato di Serie B. Lucarelli chiede strada dopo la frenata che la sua Ternana ha dovuto per forza di cose apportare nelle ultime 2 partite. Calendario difficile per gli umbri che si erano issati in testa alla classifica ma hanno poi ceduto in casa al Genoa per poi pareggiare sul campo del Bari e scivolare al terzo posto in classifica.

Resta a metà classifica la Spal, ancora imbattuta in campionato dopo l’arrivo di De Rossi in panchina: dopo la goleada inflitta al Cosenza è arrivato un pareggio interno per gli estensi, che hanno mancato la seconda vittoria consecutiva fermandosi all’1-1 contro il Sudtirol allo stadio Mazza. Il 26 settembre 2021 la Ternana ha vinto col punteggio di 1-0 l’ultimo precedente interno contro la Spal, con il club di Ferrara che non vince al “Liberati” dallo 0-1 del 26 marzo 2012.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA SPAL

Le probabili formazioni della diretta Ternana Spal, match che andrà in scena allo stadio Libero Liberati di Terni. Per la Ternana, Cristiano Lucarelli schiererà la squadra con un 4-1-4-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Iannarilli, Diakite’, Sorensen, Mantovani, Corrado, Palumbo, Cassata, Di Tacchio, Partipilo, Falletti, Favilli. Risponderà la Spal allenata da Daniele De Rossi con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Alfonso, Della Mura, Meccariello, Peda, Dickmann, Murgia, Esposito, Tripaldelli, Maistro, Moncini, La Mantia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ternana Spal, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria della Ternana con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Spal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.











