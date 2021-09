DIRETTA/ Ternana Spal video streaming tv: ci sono sei precedenti nel terzo millennio

DIRETTA TERNANA SPAL: I TESTA A TESTA

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Ternana Spal: una partita che si è giocata parecchio nella storia, anche se nel nuovo millennio troviamo soltanto sei precedenti. Il dato riguardo queste sfide vede dominare gli estensi, che si sono aggiudicati 3 vittorie a fronte di un pareggio e due sconfitte; al Liberati non si gioca dal maggio 2017, che è anche l’ultimo confronto in assoluto. Nella penultima giornata di Serie B la Spal prima in classifica, e poi promossa, era andata in vantaggio con Mirco Antenucci ma si era fatta riprendere, già nel primo tempo, da una doppietta di Stefano Pettinari che alla fine era risultata determinante per la salvezza delle fere.

L’altra vittoria rossoverde risale al settembre 2009 ed è maturata al Mazza, mentre l’ultima vittoria esterna della Spal è del marzo 2012, quando le due squadre erano avversarie nel girone A di Lega Pro Prima Divisione. Allora la capolista era la Ternana, con ruoli invertiti visto che la Spal di Stefano Vecchi era in zona retrocessione; eppure la partita l’avevano vinta gli estensi, grazie al gol messo a segno da Luca Castiglia all’inizio del secondo tempo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TERNANA SPAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ternana Spal è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

TERNANA SPAL: LUCARELLI NON VUOLE FERMARSI

Ternana Spal, in diretta domenica 26 settembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Libero Liberati di Terni, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie B. Gli umbri si presentano in crescita all’appuntamento, con 4 punti conquistati nelle ultime due partite che hanno schiodato la Ternana dal fondo della classifica. Dopo il pari in extremis conquistato a Monza è arrivata un’importante vittoria contro il Parma, un 3-1 che ha regalato nuova autostima al gruppo rossoverde, orfano dei ritmi che gli avevano permesso di dominare lo scorso campionato di Serie C.

La Spal continua fra alti e bassi ma nel turno infrasettimanale ha ottenuto un’importante vittoria contro il Vicenza, un 3-2 che ha permesso agli estensi di rialzare subito la testa dopo la sconfitta sul campo della Reggina di sabato scorso. Gli emiliani con 7 punti in classifica restano comunque a metà classifica, pronti a dare l’assalto alla zona play off. Ternana vincente 2-1 nell’ultimo precedente casalingo contro la Spal, 2-1 il 13 maggio 2017 firmato da una doppietta di Pettinari. Al 26 marzo 2013 risale l’ultimo successo estense al “Liberati”, 0-1 con gol decisivo di Castiglia.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA SPAL

Le probabili formazioni della diretta Ternana Spal, match che andrà in scena al Libero Liberati di Terni. Per la Ternana, Cristiano Lucarelli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Iannarilli; Ghiringhelli, Boben, Sorensen, Celli; Proietti, Salzano; Partipilo, Falletti, Furlan; Donnarumma. Risponderà la Spal allenata da Pep Clotet con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Thiam; Dickmann, Vicari, Capradossi, Coccolo; Da Riva, Esposito, Zuculini; Mancosu, Crociata; Colombo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Libero Liberati di Terni, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Ternana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Spal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.

