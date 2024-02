Diretta/ Ternana Spezia, streaming video tv: scontro salvezza al Liberati (11 febbraio 2024)

DIRETTA TERNANA SPEZIA, BIANCONERI IN TRASFERTA

La diretta Ternana Spezia, in programma domenica 11 febbraio alle ore 16:15, racconta della 24esima giornata di Serie B. Gli umbri non stanno vivendo un bel periodo come testimoniano le tre sconfitte nelle ultime quattro. I ko con Bari, Venezia e Como hanno rallentato la corsa alla salvezza da parte dei rossoverdi.

La Spezia è nella stessa identica posizione di classifica della Ternana dato che entrambe hanno 21 punti insieme alla FeralpiSalò. A differenza degli umbri, i bianconeri ultimamente stanno mettendo a referto punti fondamentali per la salvezza come per esempio la vittoria per 3-2 sul campo del Pisa oppure il pareggio per 1-1 col Catanzaro.

TERNANA SPEZIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Ternana Spezia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio.

È possibile tuttavia seguire anche in diretta streaming la gara tra Ternana Spezia attraverso l’applicazione DAZN, disponibile per computer, tablet e smartphone. Inoltre, se si ha nell’abbonamento Zona DAZN, sarà possibile visionare l’evento su TV.

TERNANA SPEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Ternana Spezia vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. In porta Iannarilli, difesa schierata a tre con Sgarbi, Capuano e Lucchesi. A centrocampo ci saranno Casasola, Favasuli, Luperini, Pyythia e Carboni mentre in attacco il duo Pereiro-Raimondo.

Risponde lo Spezia col 3-4-2-1. Tra i pali Zoet, retroguardia composta da Tanco, Hristov e Nikoalou. Mateju e Cassata agiranno da esterni con Nagy e Salvatore Esposito in mediana. Jagiello sarà schierato come trequartista con Verde al suo fianco e Falcinelli unica punta.

TERNANA SPEZIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Ternana Spezia favorita la squadra ospite a 2.63. Secondo bet365, l’1 fisso è dato a 2.7 mentre la X del pareggio a 3.30.

L’Over 2.5 è offerto dai bookmakers a 1.93, la stessa quota dell’Under. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.70 e 2.05.











