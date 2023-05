DIRETTA/ Ternana Sudtirol video streaming tv: ci sono appena tre precedenti

DIRETTA TERNANA SUDTIROL: TESTA A TESTA

La diretta di Ternana Sudtirol mette di fronte due formazioni che, nella loro storia, si sono affrontate solamente 3 volte. La prima sfida tra le due squadre, datata 2018, ha sorriso al Sudtirol che è riuscito ad avere la meglio con il risultato di 2-1 con le reti di Tait e Turchetta con il gol, nel finale per la Ternana, con Bifulco. Girone di ritorno che ha visto trionfare l’equilibrio con il risultato di 1-1 con i gol di Lunetta per gli altoatesini e Nicastro per la Ternana. Dopo 3 anni, le due formazioni tornano l’una contro l’altra in campo con la formazione di casa, il Sudtirol, che si accontenta di un pareggio.

Pareggio con il risultato di 0-0 e chance persa per la squadra del tecnico Pierpaolo Bisoli che si è ritrovata più volte dalle parti di Iannarilli (16 tiri, di cui 5 in porta). Il risultato che si è verificato più volte è di parità con il 66% delle volte. Solamente un successo per una delle due formazioni, con la Ternana che non ha mai trionfato contro il Sudtirol. (Marco Genduso)

TERNANA SUDTIROL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ternana Sudtirol sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pisa Frosinone in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

RISULTATO INCERTO!

Ternana Sudtirol, in diretta sabato 6 maggio 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Libero Liberati di Terni, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie B. Umbri in difficoltà ma ancora in lizza per un posto nei play off: quella in casa del Cagliari è stata la seconda sconfitta consecutiva per i rossoverdi che restano comunque a -3 dall’ottavo posto, ma senza un acuto nelle ultime 3 partite il campionato della Ternana è destinato a finire in maniera anonima.

L’ultimo pareggio casalingo contro il Genoa ha invece consolidato il quarto posto del Sudtirol, sempre a +3 su Cagliari e Parma e chiamato a mantenere la quarta posizione per partire direttamente dalle semifinali nei play off e giocarsi quella che sarebbe una storica Serie A per l’Alto Adige. All’andata pari a reti bianche tra le due formazioni a Bolzano, 1-1 nell’ultimo precedente a Terni in Serie C datato 14 aprile 2019.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA SUDTIROL

Le probabili formazioni della diretta Ternana Sudtirol match che andrà in scena allo stadio Libero Liberati di Terni. Per la Ternana, Cristiano Lucarelli schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Iannarilli; Diakite, Sørensen, Mantovani, Corrado; Coulibaly, Di Tacchio, Agazzi; Falletti, Palumbo; Favilli. Risponderà il Sudtirol allenato da Pierpaolo Bisoli con un 4-4-1-1 così schierato dal primo minuto: Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, Celli; De Col, Tait, Fiordillino, Rover; Mazzocchi; Casiraghi.

TERNANA SUDTIROL LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ternana Sudtirol, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria della Ternana con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Sudtirol, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.











