Diretta/ Ternana Teramo (Serie C) streaming video e tv: Big match al “Liberati”

DIRETTA TERNANA TERAMO: SCONTRO AL VERTICE!

Ternana Teramo, domenica 22 novembre 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Liberati di Terni, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone C. Big match tra le due squadre più in forma del raggruppamento. La Ternana è reduce da ben 7 vittorie consecutive che hanno mandato la formazione rossoverde in orbita, prima in classifica con 4 lunghezze di vantaggio proprio sul Teramo. Gli abruzzesi però hanno disputato finora una partita in meno rispetto agli umbri e soprattutto hanno sfruttato nel migliore dei modi l’impegno infrasettimanale. I Diavoli teramani hanno infatti battuto 2-0 il Foggia nel recupero di mercoledì scorso, portandosi a -4 dalla vetta e confermando la grande solidità espressa in questo avvio di campionato. Con soli 4 gol finora incassati quella del Teramo è la miglior difesa del girone C, che dovrà ora mettersi alla prova contro lo straripante attacco della Ternana, già autore di 28 gol nelle prime 11 partite di campionato disputate.

DIRETTA TERNANA TERAMO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ternana Teramo sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA TERAMO

Le probabili formazioni di Ternana Teramo, sfida che andrà in scena presso lo stadio Libero Liberati di Terni. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Cristiano Lucarelli con un 4-2-3-1: Iannarilli; Defendi, Kontek, Boben, Mammarella; Palumbo, Proietti; Furlan, Falletti, Partipilo; Vantaggiato. Gli ospiti guidati in panchina da Massimo Paci schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Lewandowski, Diakite, Piacentini, Soprano, Tentardini; Arrigoni, Santoro; Ilari, Bombagi, Cappa; Pinzauti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Ternana e Teramo queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.25, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.00 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.30.



