DIRETTA TERNANA TORRES (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo insieme qualche dato numerico prima del fischio di inizio della diretta di Ternana Torres. Numeri abbastanza simili, sebbene la Ternana mostri una maggiore incisività offensiva. Gli umbri segnano in media 1.89 gol a partita, un dato superiore rispetto agli 1.5 della Torres, mentre in difesa la squadra sarda subisce leggermente meno (0.82 reti a gara contro 0.57). Anche nelle percentuali di vittorie il duello è equilibrato: la Ternana ha vinto il 60.71% delle partite, mentre la Torres si attesta al 57.14%. Un aspetto interessante riguarda i primi tempi: il 67.86% delle gare della Torres ha visto almeno un gol nei primi 45 minuti, contro il 57.14% della Ternana.

Tuttavia, se si guarda all’over 1.5 nel primo tempo, gli umbri sono in vantaggio con il 32.14%, mentre la Torres si ferma al 21.43%. Sul piano difensivo, la Ternana ha mantenuto la porta inviolata in 13 occasioni, un dato migliore rispetto alle 10 clean sheet della Torres. Per quanto riguarda la disciplina, entrambe le squadre si mostrano abbastanza corrette, con una media di cartellini gialli simile (2.46 per la Ternana e 2.5 per la Torres) e pochissime espulsioni. Adesso via al commento live di questa sfida, la diretta di Ternana Torres sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TERNANA TORRES INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Guardati la diretta Ternana Torres in televisione sul canale Sky Sport 251 oppure in streaming sulle applicazioni di Sky Go e Now Tv. E’ dunque obbligatorio possedere un regolare abbonamento a Sky o a Now per poter vedere questo evento.

TERNANA TORRES, SI LOTTA PER LA SECONDA POSIZIONE

Posta in palio importante nella diretta Ternana Torres di domenica 2 marzo 2025 alle ore 15:00. Presso lo Stadio Libero Liberati di Terni le Fere di mister Abate cercheranno di difendere il secondo posto, ora occupato con cinquantasette punti viziati pure dai due di penalizzazione infilitti dalla Federazione, dall’assalto dei sardi allenati dal tecnico Greco, terzi nel girone B con i loro cinquantasei punti. Protagonisti nello scorso turno con il tris rifilato in trasferta all’Ascoli, i rossoverdi non hanno più alcuna intenzione di rallentare dopo il precedente KO rimediato contro il Campobasso.

La Torres, invece, ha battuto il Pontedera di misura tra le mura amiche nell’ultimo weekend del torneo e non perde più dall’inizio dello scorso dicembre. Il duo formato da Vis Pesaro e Pescara non rappresenta, per ora, una preoccupazione reale per i rossoblu che vorrebbero appunto prendersi il piazzamento valido per l’accesso ai playoff promozione a partire dai quarti di finale della post season. La capolista Entella non è poi così lontana ma prma bisogna provare a combinare qualcosa di concreto per ridurre il distacco sin qui maturato.

TERNANA TORRES, LE PROBABILI FORMAZIONI

I padroni di casa dovrebbero presentarsi utilizzando il modulo 4-3-2-1 con Vannucchi, Casasola, Capuano, Loiacono, Tito, Corradini, De Boer, Vallocchia, Cicerelli, Curcio e Cianci valutando le probabili formazioni della diretta Ternana Torres. Detto delle scelte del tecnico Abate, il suo collega mister Greco dovrebbe invece impiegare il 3-4-2-1 con Zaccagno, Idda, Fabriani, Antonelli, Zecca, Giorico, Brentan, Liviero, M. Carboni, Fischnaller e Zamparo per i suoi rossoblu.

PRONOSTICO TERNANA TORRES, LE QUOTE

Le quote fornite per l’esito finale della diretta Ternana Torres premiano i padroni di casa anche a causa del miglior piazzamento in campionato. I bookmakers come Snai indicano i rossoverdi vincenti a 2.10, con gli ospiti che dovranno invece sudarsela se vorranno davvero far loro i tre punti. Il 2 viene appunto indicato a 3.40 lasciando maggiori margini all’eventuale concretizzazione del pareggio, dove l’x è infine pagato ad un più abboardabile 2.95.