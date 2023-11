DIRETTA/ Ternana Venezia video streaming tv: lagunari ok nei precedenti (Serie B, 4 novembre 2023)

DIRETTA TERNANA VENEZIA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Ternana Venezia pone di fronte due formazioni che si sono affrontate in passato in ben 15 occasioni. L’ago della bilancia pende dalle parti del Venezia che si ritrova avanti con ben 7 successi contro i 5 della formazione rossoverde. Le restanti tre partite sono terminate con il risultato di parità. Il primo successo della Ternana è datato 2000 con la vittoria con il risultato di 3-1. Venezia che rispose nella gara di ritorno imponendosi con il risultato di 2-1.

Il primo pareggio avviene nel 2002, replicandosi anche nel 2003 rispettivamente con i risultati di 1-1 e 0-0. La partita con più gol risulta essere quella del 2004 terminata con il risultato di 5-2 in favore della Ternana. Le ultime 5 sfide sono state vinte tutte dal Venezia tra il 2017 e il 2023. L’ultima gara ufficiale giocata tra queste due formazioni è terminata con il risultato di 1-4 in favore del Venezia grazie alle reti realizzate da Carboni, Pohjanpalo, Ellertsson e Cheryshev. In mezzo anche un calcio di rigore sbagliato dall’attaccante finlandese. (Marco Genduso)

TERNANA VENEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Ternana Venezia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ternana Venezia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LAGUNARI SECONDI

Ternana Venezia sarà in diretta dallo stadio “Libero Liberati” di Terni, alle ore 14:00 di sabato 4 novembre 2023: si gioca per la dodicesima giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Umbri in evidente difficoltà in questo momento della stagione sportiva: le sconfitte contro Brescia e Modena, infatti, hanno sancito la penultima posizione in classifica. Decisamente meglio i lagunari che, a seguito del successo interno contro il Pisa, hanno raggiunta il secondo posto.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA TERNANA VENEZIA

Qualche dubbio nelle probabili formazioni di Ternana Venezia. Tra i padroni di casa, infatti, mister Cristiano Lucarelli sceglierà uno tra Favilli e Dionisi per affiancare Falletti in avanti. Gli ospiti guidati da Paolo Vanoli, invece, riavranno Zampano in difesa dopo il turno di squalifica.

TERNANA VENEZIA: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Ternana Venezia possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 3 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3.25 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 2.40 volte l’importo investito con questo bookmaker.

