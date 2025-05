DIRETTA TERNANA VICENZA, PARI SENZA GOL ALL’ANDATA

Inizia mercoledì 28 maggio 2025 alle ore 20:00 la diretta Ternana Vicenza. Presso lo Stadio Libero Liberati di Terni si riparte dal pareggio senza reti maturato all’andata giocata allo stadio Menti per questa semifinale dei playoff di Serie C. Qualche giorno fa nessuna delle due compagini si era infatti dimostrata capace di dominare sull’altra e di prendersi dunque un qualche vantaggio in vista del ritorno da disputare in Umbria e adesso sarà necessario decretare un vincitore nell’arco di altri eventuali centoventi minuti più recupero e calci di rigore.

In questo turno della post season le varie società ancora impegnate nella rincorsa alla promozione in Serie B non possono più fare affidamento sul piazzamento raggiunto durante il campionato ed è per questa ragione che la Ternana disputa questa sfida di ritorno all’interno delle mura amiche. I veneti potrebbero di conseguenza avere ben più di un rimpianto ripensando alla stagione regolare se non dovessero proseguire il loro cammino ricordando che il Padova è riuscito a scavalcarli soltanto nel finale di torneo.

LE INFO STREAMING, VIDEO E TV PER COME E DOVE VEDERE LA DIRETTA TERNANA VICENZA

Si può vedere la diretta Ternana Vicenza anche senza recarsi di persona allo stadio Liberati e quindi senza avere un biglietto nel caso in cui si sia invece iscritti a Now o a Sky. Lo streaming della gara sarà fornito tramite l’applicazione di NOW TV oppure grazie a Sky Go. La sfida verrà infine mandata in onda pure in televisione sul canale Sky Sport 252.

DIRETTA TERNANA VICENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le indiscrezioni emerse nei giorni precedenti alla diretta Ternana Vicenza ci fanno pensare all’impiego del 3-4-1-2 con Vannucchi, Donati, Capuano, Martella, Casasola, Aloi, Vallocchia, Tito, Curcio, Cicerelli e Ferrante da parte di mister Fabio Liverani nelle probabili formazioni di questa semifinale di ritorno. Il tecnico Stefano Vecchi dovrebbe invece essere orientato verso l’utilizzo del modulo 3-5-2 con Confente, Cuomo, Leverbe, Sandon, De Col, Carraro, Ronaldo, Zonta, Costa, Rauti e Ferrari che partiranno quindi dall’inizio.

DIRETTA TERNANA VICENZA, LE QUOTE

Si preannuncia un incontro abbastanza equilibrato quello in programma con la diretta Ternana Vicenza anche analizzando le quote fornite dai bookmakers in merito all’esito finale del match. Se prendiamo ad esempio in considerazione quanto proposto da un’agenzia di scommesse del calibro di Sisal, allora possiamo evidenziare che i padroni di casa sono leggermente favoriti per la conquista del successo con l’1 pagato a 2.60. I biancorossi non sono però poi così distanti nelle gerarchie dato che il segno 2 è quotato appunto a 2.75. Il punteggio meno probabile alla vigilia risulta essere il pareggio, dove l’x è fissato infatti a 3.00.