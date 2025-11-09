Diretta Ternana Vis Pesaro, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Liberati per la tredicesima giornata di Serie C 2025/2026, girone B.

DIRETTA TERNANA VIS PESARO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, pochi istanti e comincerà la diretta di Ternana Vis Pesaro, avendo ancora un po’ di tempo a nostra disposizione cerchiamo di capire quali tra queste due squadre riuscirà a portare a casa i tre punti in questa sfida. La Ternana sta ritrovando ritmo e continuità, con un’impronta di gioco chiara: 58% di possesso medio, 1,9 xG, 1,6 xA, e una media di 11,1 km percorsi per giocatore, tra le più alte del girone. Il 66% delle azioni offensive nasce da combinazioni centrali, con un baricentro alto (46 metri) e una costante ricerca di superiorità numerica.

Difensivamente resta efficace (0,9 xGA) ma tende a concedere nei finali (39% dei gol subiti dopo il 70’). La Vis Pesaro risponde con una struttura più compatta e un calcio di ripartenza: 47% di possesso, 1,5 xG, 1,2 xA, e un recupero medio palla a 37 metri. Il 42% delle occasioni nasce da transizioni laterali e seconde palle, mentre la squadra marchigiana segna spesso su piazzato (38% dei gol da fermo). Sul piano disciplinare, equilibrio (2,3 ammonizioni per parte), ma più falli tattici dei biancorossi (17,0 contro 13,2). Ora via al commento live della diretta di Ternana Vis Pesaro, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

COME POTER VEDERE LA DIRETTA TERNANA VIS PESARO IN STREAMING, VIDEO E TV

Canali Sky Sport Mix e Sky Sport 253 per vedere in tv la diretta Ternana Vis Pesaro. Chi è abbonato a Sky potrete anche usare Sky Go per lo streaming dell’evento. Lo stesso vale pure per chi è iscritto invece a Now Tv.

TERNANA VIS PESARO, APPENA TRE PUNTI DI DISTACCO

Domenica 9 novembre 2025 alle ore 20:30 avrà inizio la diretta Ternana Vis Pesaro. Presso lo Stadio Libero Liberati di Terni gli uomini di mister Fabio Liverani tenteranno di tenere a bada la compagine guidata in panchina dal tecnico Roberto Stellone, desiderosa di agganciare nel girone B proprio i diretti rivali della tredicesima giornata.

I rossoverdi sono in sesta posizione solitaria grazie ai diciannove punti racimolati dall’inizio della competizione e non perdono più da sei partite, se si conta anche la sfida di Coppa Italia Serie C in cui hanno battuto il Campobasso per 1 a 0 così da qualificarsi per il turno successivo, ovvero gli ottavi di finale del torneo.

In caso di successo quest’oggi le Fere potrebbero anche compiere un bel balzo in avanti in classifica scavalcando il Guidonia, che ha giocato ieri contro il Pontedera, ed il Forlì, che se la deve invece vedere con la Juventus Next Gen. Gli ospiti però faranno del loro meglio per raggiungere gli umbri come avevamo già anticipato.

I biancorossi sono in nona posizione con sedici punti, al pari di Pineto e Campobasso che si trovano alle loro spalle, e sono in serie positivia esattamente come la Ternana. Nello scorso weekend valido per la stagione 2025/2026 i Vissini hanno sconfitto la Juventus Under 23 per 1 a 0 grazie al gol di Primasso segnato nel primo tempo.

DIRETTA TERNANA VIS PESARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Ternana Vis Pesaro: 3-4-1-2 in avvio per i padroni di casa con D’Alterio, Donati, Martella, Capuano, Romeo, Vallocchia, Proietti, Ndreka, Garetto, Ferrante e Dubickas. Sarà invece modulo 3-5-2 per gli ospiti Pozzi, Primasso, Ceccacci, Bove, Zoia, Di Paola, Berengo, Pucciarelli, Vezzoni, Jallow e Giovannini.

DIRETTA TERNANA VIS PESARO, LE QUOTE

Le quote delle agenzie di scommesse paio particolarmente favorevoli ai padroni di casa nella diretta Ternana Vis Pesaro. Stando ad esempio a Lottomatica le Fere sono date vincenti appunto ad appena 1.70 mentre il trionfo degli ospiti è invece quotato a 4.55. Il secondo risultato più probabile per questo match rimane il pareggio con l’x pagato a 3.45.