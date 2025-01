DIRETTA TERNANA VIS PESARO, LE FERE SONO A PORTATA DI TIRO

Domenica 26 gennaio 2025 alle ore 19:30 va in scena un altro importante appuntamento d’alta classifica con la diretta Ternana Vis Pesaro. Allo Stadio Libero Liberati i padroni di casa devono obbligatoriamente tornare a vincere dopo essere stati sconfitti nell’ultimo turno dal Pineto in maniera inaspettata, perdendo terreno rispetto alla capolista Virtus Entella e rischiando ora di essere raggiunti dalle altre concorrenti come la formazione ospite. Le Fere hanno totalizzato quarantacinque punti, quarantasette se si considera la penalizzazione inflitta dalla Federazione, al pari della Torres e si piazza quindi al secondo posto in graduatoria.

I vissini però non sono affatto lontani avendo racimolato ben quarantadue punti dall’inizio della stagione 2024/2025 come il Pescara alle sue spalle. La squadra guidata dal tecnico Roberto Stellone vuole sfruttare questa chance per agganciare gli umbri e continuare a sognare la promozione nel campionato cadetto di Serie B nel prossimo anno. Non solo ha battuto fuori casa il Pontedera ma la Vis Pesaro in precedenza aveva sconfitto pure il Legnago Salus ed ha ora l’intenzione di portare a tre la striscia di vittorie consecutive iniziata da un paio di partite.

DIRETTA TERNANA VIS PESARO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Ternana Vis Pesaro sarà visibile in televisione per tutti gli abbonati di Sky sintonizzandosi sul canale Sky Sport 257 oppure anche su Sky Sport Uno in Italia. In streaming VIDEO sarà disponibile sull’app di Sky Go.

TERNANA VIS PESARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Si va verso l’utilizzo del 4-2-3-1 con Vannucchi, F. Donati, Loiacono, Capuano, Tito, Corradini, De Boer, Tiago Casasola, Curcio, Cicerelli e Cianci per mister Abate ed i suoi rossoverdi analizzando le probabili formazioni della diretta Ternana Vis Pesaro. Il modulo 3-4-1-2 con Vukovic, Palomba, F. Coppola, Zoia, Peixoto, Di Paola, Pucciarelli, Cannavo, Orellana, Nicastro e Okoro sarà invece quasi certamente impiegato dal tecnico Stellone per schierare al meglio i biancorossi.

SCOMMESSE TERNANA VIS PESARO, LE QUOTE

Il pronostico relativo all’esito finale della diretta Ternana Vis Pesaro appare favorevole per le Fere guardando le quote delle varie agenzie di scommesse. I bookmakers del calibro di Sisal indicano i rossoverdi come quasi certi del successo e non pagano dunque l’1 oltre l’1.45. Al contrario, l’eventuale vittoria dei vissini è quotata invece addirittura a 7.00 ma chi non vuole azzardare troppo può sempre contare anche sull’x, dove il pareggio viene infine dato ad un buon 3.90.