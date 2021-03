Diretta test Formula 1 2021 Bahrain/ Streaming video tv 2^ giornata (13 marzo)

La diretta dei test Formula 1 2021 in Bahrain prosegue anche oggi, sabato 13 marzo, sul circuito di Sakhir, sede che è stata scelta per quella che di fatto è l’unica sessione invernale di test della Formula 1 in vista del via al nuovo Mondiale, che avverrà proprio con il Gran Premio del Bahrain domenica 28 marzo. Mancano in pratica due settimane e basterebbe questo dato per illustrare l’importanza dei test Formula 1 in Bahrain, sede forse non così azzeccata perché ieri ci ha messo spesso lo zampino il vento che ha portato in pista la sabbia del deserto, non esattamente l’ideale per tre giorni che nei progetti delle scuderie devono servire a macinare quanto più chilometri possibili per avere tutte le risposte in termini di prestazioni e soprattutto di affidabilità in vista dell’inizio del Mondiale di Formula 1. Ieri in effetti, oltre al vento del deserto, hanno fatto notizia anche numerosi guasti o contrattempi che hanno colpito in maniera molto “democratica” praticamente tutti. In attesa di scoprire che cosa potrà succedere oggi, annotiamo tutte le informazioni utili per seguire in diretta i test Formula 1 2021 in Bahrain.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE I TEST FORMULA 1 IN BAHRAIN

Segnaliamo che la diretta tv dei test Formula 1 2021 in Bahrain sarà garantita da Sky, che ha riservato una copertura mediatica completa a questi tre giorni di prove sul circuito di Sakhir. La sessione, che durerà dalle ore 8.00 alle ore 17.00 italiane (saranno rispettivamente le ore 10.00 e le ore 19.00 locali), sarà infatti trasmessa integralmente in diretta tv sul canale dedicato Sky Sport Formula 1, il numero 208 della piattaforma satellitare: garantita dunque anche la diretta streaming video di questo day 2 dei test di Formula 1 tramite il noto servizio Sky Go, riservato però ai soli abbonati. Ulteriori informazioni e aggiornamenti su quanto sta accadendo in pista al Sakhir ci arriveranno dal sito ufficiale formula1.com, così come dai profili social associati e dalle pagine delle varie scuderie presenti.

DIRETTA TEST FORMULA 1 2021 BAHRAIN: IL CALENDARIO DELLA STAGIONE

In attesa di tornare in pista anche oggi con la diretta dei test Formula 1 2021 in Bahrain, possiamo approfittare di questo weekend all’insegna delle quattro ruote – quasi un anticipo di Gran Premio dal momento che si gira venerdì, sabato e domenica – per dire qualcosa in più sul calendario del Mondiale di Formula 1, sempre tenendo presente che la pandemia di Coronavirus potrebbe costringere la FIA e Liberty Media ad apportare qualche ulteriore ritocco dopo le modifiche già note, come lo slittamento del Gran Premio d’Australia a Melbourne al 21 novembre. La gara inaugurale sarà dunque quella che si terrà proprio in Bahrain domenica 28 marzo, seguita da Imola, che si è guadagnata un posto nel calendario iridato per il secondo anno consecutivo. L’appuntamento sarà per domenica 18 aprile, poi il 2 maggio si andrà a Portimao per un altro dei Gran Premi che era stato inserito nella scorsa stagione e ha trovato la conferma anche per il 2021. Dal 9 maggio, con il Gran Premio di Spagna al Montmeò, si dovrebbe tornare a una sostanziale normalità, perché al momento sono in calendario tutti gli eventi, compresi quelli che l’anno scorso erano stati cancellati. Una doverosa citazione per il Gran Premio d’Italia a Monza, che sarà disputato domenica 12 settembre.



