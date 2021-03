La diretta dei test Formula 1 2021 in Bahrain prosegue e terminerà oggi, domenica 14 marzo, sul circuito di Sakhir, sede che è stata scelta per l’unica sessione invernale di test della Formula 1 in vista dell’ormai imminente via al nuovo Mondiale, che avverrà proprio con il Gran Premio del Bahrain su questo stesso tracciato fra due settimane, domenica 28 marzo. Questo dato basterebbe per illustrare l’importanza dei test Formula 1 in Bahrain, ai quali le scuderie si stanno affidando per avere tutte le risposte in termini di prestazioni e soprattutto di affidabilità in vista dell’inizio del Mondiale di Formula 1. Il Coronavirus infatti ha imposto di cancellare ogni altra sessione che era stata ipotizzata, dunque si giungerà al via del Mondiale con tre soli giorni di test Formula 1: oggi sarà già l’ultimo, i team sperano di sfruttarlo al massimo e senza inconvenienti (compreso il vento del deserto). In attesa di scoprire che cosa potrà succedere oggi, annotiamo tutte le informazioni utili per seguire in diretta i test Formula 1 2021 in Bahrain.

Diretta test Formula 1 2021 Bahrain/ Streaming video tv 3^ giornata (14 marzo)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE I TEST FORMULA 1 IN BAHRAIN

Segnaliamo che la diretta tv dei test Formula 1 2021 in Bahrain sarà garantita da Sky, che ha riservato una copertura mediatica completa a questi tre giorni di prove sul circuito di Sakhir. La sessione, che durerà dalle ore 8.00 alle ore 17.00 italiane (saranno rispettivamente le ore 10.00 e le ore 19.00 locali), sarà infatti trasmessa integralmente in diretta tv sul canale dedicato Sky Sport Formula 1, il numero 208 della piattaforma satellitare: garantita dunque anche la diretta streaming video di questo day 3 dei test di Formula 1 tramite il noto servizio Sky Go, riservato però ai soli abbonati. Ulteriori informazioni e aggiornamenti su quanto sta accadendo in pista al Sakhir ci arriveranno dal sito ufficiale formula1.com, così come dai profili social associati e dalle pagine delle varie scuderie presenti.

Diretta test Formula 1 2021 Bahrain/ Classifica tempi: Bottas primo, Ferrari soffre

DIRETTA TEST FORMULA 1 2021 BAHRAIN: I PROTAGONISTI DELLA STAGIONE

In attesa di tornare in pista anche oggi con la diretta dei test Formula 1 2021 in Bahrain, per completare questo weekend all’insegna delle quattro ruote che possiamo considerare una sorta di “Gran Premio aggiuntivo” dal momento che si gira venerdì, sabato e domenica, possiamo dire qualcosa in più sui protagonisti del Mondiale di Formula 1 che comincerà esattamente fra due settimane proprio qui in Bahrain. Nonostante la Mercedes abbia confermato la coppia composta da Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le novità sono davvero tante. Red Bull e Ferrari ad esempio hanno cambiato metà delle rispettive coppie, con Sergio Perez ad affiancare Max Verstappen per le ‘lattine’ e l’arrivo di Carlos Sainz in Ferrari al fianco di Charles Leclerc, una delle coppie più giovani nella storia di Maranello. La McLaren ha sostituito Sainz con Daniel Ricciardo, che a sua volta ha liberato il posto alla Alpine-Renault per il grande ritorno di Fernando Alonso, mentre un’altra grande novità è logicamente il cambio di casacca di Sebastian Vettel, che passa dalla Ferrari alla Aston Martin (ex Racing Point). Nelle scuderie minori, infine, la novità più intrigante è logicamente legata alla Haas, che porterà al debutto in Formula 1 il campione in carica della Formula 2, un certo Mick Schumacher…

LEGGI ANCHE:

DIRETTA TEST FORMULA 1 2021 BAHRAIN/ Verstappen il migliore: 1^ tempo e 139 giri!

© RIPRODUZIONE RISERVATA