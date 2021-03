Diretta test Formula 1 2021 Bahrain/ Streaming video tv: si torna in pista finalmente

Concluse anche le ultime presentazioni delle monoposto per il Mondiale 2021, ecco che oggi venerdi 12 marzo daremo ufficialmente il via alla nuova stagione della Formula 1 con i primi test del Bahrain. Oggi e fino al 14 marzo i prossimi protagonisti del campionato del mondo saranno di scena sul tracciato del Sakhir per un’unica sessione di prove in vista del mondiale, che pure avrà inizio sempre in Bahrain nel fine settimana del 28 marzo. Contrariamente a quanto è tradizione, per la stagione 2021, Fia e Liberty media, viste anche le problematiche legate alla pandemia ancora in corso, ha deciso di ridurre a soli tre giorni i test invernali: i vari team dovranno dunque sfruttare ogni secondo per mettere a punto i loro gioielli in vista del prossimo campionato. E davvero non vediamo l’ora di ammirare oggi le monoposto su cui pure abbiamo alzati i veli solo nelle scorse settimane: chi si rivelerà gran sorpresa in pista e chi invece mostrerà limiti evidenti già da questo anticipo di stagione 2021 della Formula 1?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE I TEST FORMULA 1 IN BAHRAIN

Segnaliamo che per i test della Formula 1 in Bahrain, Sky ha riservato una copertura mediatica completa. La sessione, che durerà dalla ore 8.00 alle ore 17.00 secondo il fuso orario italiano (saranno le ore 10.00 e le ore 19.00 locali) sarà infatti trasmessa integralmente in diretta tv sul canale dedicato Sky Sport F1 (numero 208): garantita dunque anche la diretta streaming video di questo day 1 dei test, tramite il noto servizio Sky Go, riservato però ai soli abbonati. Ulteriori informazioni e aggiornamenti su quanto sta accadendo in pista al Sakhir ci arriveranno dal sito ufficiale formula1.com come dai profili social associati e dalle pagine delle varie scuderie presenti.

DIRETTA TEST FORMULA 1 BAHRAIN: CONTESTO E PROTAGONISTI

Dopo lunga attesa, ecco che finalmente possiamo dare il via alla nuova stagione della formula 1 con i primi (e unici) test invernali, previsti in Baharin, a solo pochi giorni prima della prima gara del campionato del mondo. Siamo dunque davvero impazienti di rivedere all’opera i nostri beniamini delle 4 ruote, anche perché curiosi di scoprire più da vicino le nuove monoposto e tutte le loro particolarità. Certo, al via dei test della Formula 1 abbiamo ben pochi dubbi nel ritenere la Mercedes la scuderia di riferimento: il team di Toto Wolff, campione del mondo in carica si prepara a una nuova stagione da leader assoluta con Bottas ed Hamilton, entrambi al volante di una W12 che ha attirato non poca curiosità in sede di presentazione. Pure resta da capire fino a dove il gioiello anglo tedesco può spingersi e chi potrebbe dargli fastidio. Dalla Redbull di Verstappen fino alla McLaren di Ricciardo, senza dimenticare la Ferrari, per cui almeno ci aspettiamo un buon riscatto dopo il 2020 drammatico vissuto, con la nuova coppia Leclerc-Sainz. Ma non solo: dall’Aston Martin di Vettel fino al volto nuovo di Mick Schumacher, come il gran ritorno di Fernando Alonso, davvero i temi succulenti in vista dei test della formula 1 n Bahrain sono tanti. Chissà intanto che ci dirà la pista.



