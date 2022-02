Diretta test Formula 1 2022 Barcellona/ Streaming video tv Day 1, 23 febbraio

La diretta dei test Formula 1 2022 a Barcellona comincia oggi, mercoledì 23 febbraio, sul circuito del Montmelò, sede che è stata scelta per la prima sessione invernale di test della Formula 1 che poi avrà altri tre giorni di prove in Bahrain, dove poi inizierà il Mondiale domenica 20 marzo. C’è sempre grande attesa per i test Formula 1, ancora di più in vista di una stagione che offrirà profonde modifiche al regolamento tecnico, di conseguenza tutte le scuderie hanno bisogno ancora più del solito di avere risposte in termini di prestazioni e di affidabilità in vista dell’inizio del nuovo Mondiale di Formula 1, che si caratterizzerà anche per il fatto di avere Max Verstappen nei panni del campione in carica e Lewis Hamilton come sfidante.

Nei giorni scorsi ci sono state le presentazioni delle nuove monoposto e qualcosa abbiamo già potuto osservare: sono cambiati la parte finale del cofano motore, le fiancate, le prese d’aria del motore, gli sfoghi laterali e anche il muso, praticamente tutto il possibile tra ciò che si può vedere esteriormente su una macchina di Formula 1. In attesa di scoprire che cosa potrà succedere oggi, annotiamo tutte le informazioni utili per seguire in diretta i test Formula 1 2022 a Barcellona.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE I TEST FORMULA 1 2022 A BARCELLONA

Segnaliamo che la diretta tv dei test Formula 1 2022 a Barcellona non sarà garantita, anche perché la sessione di prove si svolgerà a porte chiuse. Potrebbe essere dunque più difficile di altre volte seguire i test di Formula 1, questo Day 1 come poi anche i due giorni successivi non saranno visibili nemmeno in diretta streaming video, ricordiamo comunque l’orario che sarà dalle ore 9.00 del mattino fino alle ore 18.00 ogni giorno. Informazioni e aggiornamenti su quanto sta accadendo in pista al Montmelò potrebbero arrivare almeno dal sito ufficiale formula1.com, così come dai profili social associati e dalle pagine delle varie scuderie presenti.

DIRETTA TEST FORMULA 1 2022 BARCELLONA: I CAMBI NEL REGOLAMENTO

In attesa di tornare in pista oggi con la diretta dei test Formula 1 2022 a Barcellona, possiamo fare qualche cenno sulle novità regolamentari previste per la Formula 1 nella nuova stagione che sta per cominciare, sperando che la Ferrari possa approfittarne per tentare di tornare ai vertici lottando con Red Bull e Mercedes. Il presidente di Formula One Group, Stefano Domenicali, tempo fa aveva parlato di monoposto “più filanti e aggressive” con l’obiettivo di rendere più spettacolari le gare. Abbiamo accennato ai cambiamenti che si potevano vedere esteriormente nelle presentazioni delle nuove auto di Formula 1, ma il cambiamento maggiore sarà sul fondo delle vetture, che perde lo scalino ma sarà caratterizzato da due canali Venturi per ricreare l’effetto suolo ed evitare le turbolenze in scia, inoltre tutta l’aerodinamica è stata semplificata.

Tra i cambiamenti della Formula 1 del 2022, da mettere alla prova nei test di Barcellona, ci sono anche le gomme che adesso sono con spalla ribassata e montate su cerchi da 18 pollici con copriruota. Inoltre il peso delle nuove vetture passa da 752 a 790 kg: questo fatto, unito alle modifiche all’aerodinamica, punta a rendere le auto più lente nelle curve lente e più rapide in quelle veloci. Altre novità 2022 per la Formula 1: la quantità di carburante biologico da utilizzare passa dal 7,5 al 10%, il che dovrebbe causare la perdita di una ventina di cavalli; cambia anche il programma dei Gran Premi, in cui l’attività inizierà solo al venerdì, senza più conferenza stampa al giovedì e contatti con i mass media appunto al venerdì, facendo slittare l’inizio delle prove libere. Infine, nelle tre sprint race i punti saranno assegnati ai primi otto e non solo ai primi tre, mentre in quei tre GP sarà considerato autore della pole position chi farà il giro più veloce nelle qualifiche del venerdì.



