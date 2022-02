Diretta test Formula 1 2022 Barcellona/ Streaming video tv Day 2, 24 febbraio

La diretta dei test Formula 1 2022 a Barcellona proseguirà anche oggi, giovedì 24 febbraio, in occasione della seconda di tre giornate di prove sul circuito del Montmelò, sede che è stata scelta per la prima sessione invernale di test della Formula 1 che poi avrà altri tre giorni di prove in Bahrain a marzo, in vista del primo Gran Premio che avrà proprio luogo a Sakhir. I test Formula 1 sono particolarmente attesi quest’anno, in vista di una stagione caratterizzata da profonde modifiche al regolamento tecnico; di conseguenza, tutte le scuderie hanno bisogno ancora più del solito di avere risposte in termini di prestazioni e di affidabilità in vista dell’inizio del nuovo Mondiale di Formula 1, che vedrà per la prima volta Max Verstappen nei panni del campione in carica e Lewis Hamilton come sfidante al pari di una Ferrari che si presenterà con rinnovate ambizioni.

Nei giorni scorsi ci sono state le presentazioni delle nuove monoposto e qualcosa abbiamo già potuto osservare, ieri però sono arrivate le prime risposte dai test Formula 1. Con tutte le cautele del caso, le indicazioni sembrano essere positive per la Ferrari, che è andata bene sia con Charles Leclerc al mattino sia con Carlos Sainz al pomeriggio. Naturalmente però serviranno molte altre conferme: in attesa di scoprire che cosa potrà succedere oggi, annotiamo tutte le informazioni utili per seguire in diretta i test Formula 1 2022 a Barcellona anche nell’odierno Day 2.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE I TEST FORMULA 1 2022 A BARCELLONA

Segnaliamo che la diretta tv dei test Formula 1 2022 a Barcellona non sarà garantita, anche perché la sessione di prove si svolgerà a porte chiuse. Ricordiamo comunque gli orari dei test di Formula 1, che anche nel Day 2 avranno inizio alle ore 9.00 del mattino fino alle ore 18.00, con una pausa dalle 13 alle 14; inoltre, questa sessione di test non sarà visibile nemmeno in diretta streaming video. Informazioni e aggiornamenti su quanto sta accadendo in pista al Montmelò potrebbero arrivare almeno dal sito ufficiale formula1.com, così come dai profili social associati e dalle pagine delle varie scuderie presenti.

DIRETTA TEST FORMULA 1 2022 BARCELLONA: LE INDICAZIONI DI IERI

Si tornerà in pista oggi con la diretta dei test Formula 1 2022 a Barcellona, possiamo però nel frattempo fare qualche cenno sulle indicazioni emerse ieri dalla prima giornata di lavoro sul Circuit de Catalunya al Montmelò. Il primo posto è andato a Lando Norris, che però ha girato anche con le gomme più morbide (C4) ed è stato l’unico a farlo: McLaren comunque veloce, ma il primo posto va preso con le pinze ed inoltre sulla monoposto di Norris c’è anche stato un problema di affidabilità. Ottime notizie per la Ferrari sotto ogni punto di vista: 147 giri percorsi fra Leclerc (80) e Sainz (67), inoltre il monegasco è stato secondo e lo spagnolo terzo, entrambi con la mescola media C3, quindi possiamo parlare di Ferrari veloce ed affidabile.

Per quello che conta, Maranello ha vinto lo scontro con la Mercedes a parità di mescole di gomme: anche Stoccarda ha usato le C3 e ha ottenuto il quarto posto di George Russell e il quinto di Lewis Hamilton – con il giovane che si è preso la soddisfazione di precedere il sette volte iridato – e pure un minor numero di giri effettuati rispetto alla Ferrari. Per la Red Bull invece ha girato esclusivamente Max Verstappen: vero che l’olandese ha utilizzato solo le gomme C2 (la mescola più dura) e quindi ha badato davvero poco alle prestazioni, ma oltre due secondi di ritardo rispetto a Leclerc fanno comunque notizia. Oggi arriveranno conferme?



