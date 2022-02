Diretta test Formula 1 2022 Barcellona/ Streaming video tv Day 3 (25 febbraio)

DIRETTA TEST FORMULA 1 2022 BARCELLONA: SI CHIUDE OGGI!

I test Formula 1 2022 Barcellona si concludono oggi, venerdì 25 febbraio: l’appuntamento con il Day 3 scatta come sempre alle ore 9:00 e avremo una giornata interna nella quale le monoposto, che tra poco dovranno affrontare il via del Mondiale e di una stagione piena di incognite e novità, testeranno i loro sviluppi. Nei due giorni precedenti abbiamo finalmente visto all’opera le nuove macchine; le indicazioni chiaramente ci sono state e sono importanti, forse lo saranno ancor più quelle che arriveranno a marzo ma bisogna sempre considerare che poi saranno prove ufficiali, qualifiche e soprattutto gare a dare il polso della situazione.

Intanto però la grande attesa è finita, nel senso che nei giorni scorsi abbiamo assistito alle presentazioni delle varie monoposto; abbiamo potuto notare varie novità anche solo nel design, perché come abbiamo già detto questa stagione dovrebbe essere foriera di novità, e andare a rivoluzionare lo status quo che abbiamo conosciuto negli ultimi Mondiali. Max Verstappen è campione del mondo e ha scalzato Lewis Hamilton dal suo trono, quel che va capito è se durerà perché le altre scuderie sperano, a cominciare da una Ferrari che deve riscattare un paio di annate davvero negative. Ora però tuffiamoci nell’atmosfera della diretta dei test Formula 1 2022 Barcellona.

DIRETTA TEST FORMULA 1 2022 A BARCELLONA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRLI

Segnaliamo che la diretta tv dei test Formula 1 2022 a Barcellona non sarà garantita, anche perché la sessione di prove si svolgerà a porte chiuse. Ricordiamo comunque gli orari dei test di Formula 1, che anche nel Day 3 avranno inizio alle ore 9.00 del mattino fino alle ore 18.00, con una pausa dalle 13 alle 14; inoltre, questa sessione di test non sarà visibile nemmeno in diretta streaming video. Informazioni e aggiornamenti su quanto sta accadendo in pista al Montmelò potrebbero arrivare almeno dal sito ufficiale formula1.com, così come dai profili social associati e dalle pagine delle varie scuderie presenti.

DIRETTA TEST FORMULA 1 2022 BARCELLONA: LE INDICAZIONI DI IERI

Dunque stiamo per vivere il Day 3 nella diretta dei test Formula 1 2022 Barcellona. Come sono andate le cose ieri? Le sensazioni sono quelle che avevamo già vissuto nel corso della prima giornata: la McLaren ha fatto la voce grossa, con Daniel Ricciardo che in particolare è stato grande protagonista di una sessione mattutina chiusa davanti a tutti. Continua però a fare bene la Ferrari, che ancora una volta è riuscita a piazzarsi immediatamente dietro e dunque sta confermando di avere un buon passo, come del resto lo è quello della Aston Martin.

La Mercedes di Lewis Hamilton invece è parsa leggermente in ritardo; come detto però questi primi test Formula 1 2022 devono essere presi con le pinze, perché poi il prossimo mese si correrà di nuovo e lì saremo decisamente più vicini alle monoposto che inizieranno il Mondiale. Nel frattempo lo scoppio della guerra in Ucraina ha già avuto qualche conseguenza, almeno nelle dichiarazioni: ieri per esempio Sebastian Vettel ha candidamente affermato che non andrebbe a gareggiare in Russia, ma ovviamente manca ancora del tempo e bisognerà stabilire quello che si deciderà di fare. Intanto noi siamo davvero pronti a vivere il Day 3 nella diretta dei test Formula 1 2022 Barcellona…



