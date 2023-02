Diretta test Formula 1 2023 Bahrain/ Streaming video tv, classifica tempi Day 1

DIRETTA TEST FORMULA 1 2023 BAHRAIN: ANTIPASTO DEL MONDIALE!

La diretta dei test Formula 1 2023 in Bahrain comincia oggi, giovedì 23 febbraio, sul circuito del Sakhir, che sarà anche la sede del primo Gran Premio stagionale. L’appuntamento è ormai imminente, dal momento che parliamo di domenica 5 marzo, per cui adesso è finalmente giunto il momento dell’unica sessione invernale di test della Formula 1, che gira sempre di meno in pista. L’anno scorso oltre alla sessione in Bahrain ce n’era stata anche una a Barcellona, naturalmente con più anticipo rispetto al via del Mondiale, invece quest’anno i valori che vedremo da oggi a sabato verosimilmente saranno davvero quelli che vedremo nel GP Bahrain di settimana prossima.

Quest’anno non ci sono grandi novità nel regolamento, però una riflessione su questa Formula 1 che riduce i costi delle prove in pista e magari fa spendere un occhio della testa nei simulatori ha qualcosa che non funziona, anche perché i test in pista hanno sicuramente più fascino e attirano maggiormente l’interesse di appassionati e sponsor. Comunque così funziona il Circus oggi, anche perché poi i team avranno davanti a loro un Mondiale lunghissimo, quindi ecco che i test Formula 1 vengono ridotti e saranno di fatto un “antipasto” del prossimo weekend, quando inizierà il nuovo Mondiale di Formula 1 con Max Verstappen e la Red Bull campioni in carica e Charles Leclerc primo inseguitore con la Ferrari. In attesa di scoprire che cosa potrà succedere oggi, annotiamo tutte le informazioni utili per seguire in diretta i test Formula 1 2023 in Bahrain.

TEST FORMULA 1 2023 BAHRAIN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LE PROVE

Segnaliamo che la diretta tv dei test Formula 1 2023 in Bahrain sarà garantita per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1 ai numeri 201 e 207 del decoder, una notizia davvero eccellente per tutti gli appassionati. Potremo allora seguire i test di Formula 1 in questo Day 1 come poi anche i due giorni successivi dalle ore 8.00 del mattino italiano fino alle ore 17.30, quando sventolerà la bandiera a scacchi, ponendo fine anche alla diretta streaming video dei test Formula 1 che sarà garantita agli abbonati tramite Sky Go. Informazioni e aggiornamenti su quanto sta accadendo in pista a Sakhir potranno poi arrivare anche dal sito ufficiale formula1.com, così come dai profili social associati e dalle pagine delle varie scuderie presenti.

DIRETTA TEST FORMULA 1 2023 BAHRAIN: IL CONTESTO

Aspettando la prima giornata della diretta dei test Formula 1 2023 in Bahrain, dobbiamo osservare che questa stagione nasce nel segno della continuità con il 2022: i tre team principali hanno confermato i loro piloti e non ci sono particolari novità in termini di regolamento dopo la rivoluzione di un anno fa, che ha posto fine alla superiorità della Mercedes, che ha infatti perso anche il Mondiale Costruttori dopo essersi inchinata già nel 2021 a Max Verstappen fra i Piloti, con la Ferrari nei panni della prima rivale della Red Bull, purtroppo frustrata da troppi problemi ed errori che hanno limitato quanto Maranello avrebbe potuto fare, perché il potenziale della Rossa era davvero eccellente.

Adesso però è inutile vivere di rimpianti: la Formula 1 ha voltato pagina, nelle scorse settimane abbiamo assistito alle varie presentazioni e quindi è giunto il momento dei primi responsi, pur con tutta la cautela che è sempre doverosa quando si parla di sessioni di test della Formula 1, durante i quali non sempre il cronometro dice tutta la verità. La Red Bull vuole confermarsi ai vertici, la Ferrari vuole fare l’ultimo salto di qualità e la Mercedes vuole riscattarsi e tornare davanti a tutti, mentre siamo anche curiosi di capire se altre scuderie potranno recitare da protagonisti, magari Fernando Alonso nella sua nuova avventura con la Aston Martin. Da oggi però finalmente si gira, cosa ci dirà la diretta dei test Formula 1 2023 in Bahrain nel Day 1?











