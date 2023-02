Diretta test Formula 1 2023 Bahrain/ Streaming video tv, classifica tempi Day 2

DIRETTA TEST FORMULA 1 2023 BAHRAIN: SECONDA GIORNATA DI PROVE!

La diretta dei test Formula 1 2023 in Bahrain prosegue anche oggi, venerdì 24 febbraio, sul circuito del Sakhir, con una sola settimana di anticipo rispetto al primo Gran Premio stagionale, che sarà proprio il GP Bahrain sullo stesso tracciato. L’appuntamento è ormai imminente, l’unica sessione invernale di test della Formula 1 è quindi davvero una prova generale per la stagione che sta già per cominciare e che ci terrà poi compagnia con la bellezza di 23 Gran Premi, che poi è uno dei motivi per i quali in inverno la Formula 1 gira sempre di meno in pista. L’anno scorso oltre alla sessione in Bahrain ce n’era stata anche una a Barcellona, prima di dare il via al Mondiale che vide trionfatori Max Verstappen e la Red Bull per fare il bis tra i Piloti e chiudere l’era Mercedes anche tra i Costruttori.

Quest’anno non ci sono grandi novità nel regolamento, nelle scorse settimane abbiamo assistito alle varie presentazioni e quindi è giunto il momento dei primi responsi, pur con tutte le cautele del caso. A così breve distanza dal via della stagione tuttavia sono minori i margini per “bluffare”, quindi questi tre giorni di test Formula 1 avranno davvero notevole incidenza per lanciare il Mondiale. In base ai verdetti del 2022, Charles Leclerc dovrebbe essere il primo inseguitore con la Ferrari, che punta a superare anche l’ultimo scalino per tornare in cima al mondo, da dove manca ormai davvero da troppo tempo. In attesa di scoprire che cosa potrà succedere oggi, annotiamo tutte le informazioni utili per seguire in diretta i test Formula 1 2023 in Bahrain.

DIRETTA TEST FORMULA 1 2023 BAHRAIN STREAMING VIDEO TV, COME SEGUIRE LE PROVE

Segnaliamo che la diretta tv dei test Formula 1 2023 in Bahrain sarà garantita per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1 ai numeri 201 e 207 del decoder, una notizia davvero eccellente per tutti gli appassionati. Potremo allora seguire i test di Formula 1 anche in questo Day 2 dalle ore 8.00 del mattino italiano fino alle ore 17.30, quando sventolerà la bandiera a scacchi, ponendo fine anche alla diretta streaming video dei test Formula 1 che sarà garantita agli abbonati tramite Sky Go. Informazioni e aggiornamenti su quanto sta accadendo in pista a Sakhir potranno poi arrivare anche dal sito ufficiale formula1.com, così come dai profili social associati e dalle pagine delle varie scuderie presenti.

DIRETTA TEST FORMULA 1 2023 BAHRAIN: IL CALENDARIO

Aspettando la seconda giornata della diretta dei test Formula 1 2023 in Bahrain, facciamo un salto in ciò che ci attenderà nei prossimi mesi, a cominciare appunto dal Gran Premio del Bahrain di domenica 5 marzo. Come già accennato, gli appuntamenti totali saranno ben 23, fino alla conclusione con il Gran Premio di Abu Dhabi domenica 26 novembre. In Italia avremo due GP: per Imola dovremo aspettare il 21 maggio (più tardi degli scorsi anni), quando sarà fissato il Gran Premio dell’Emilia Romagna, mentre il Gran Premio d’Italia sarà domenica 3 settembre, naturalmente a Monza.

Tra le curiosità del calendario Formula 1 per il Mondiale 2023, possiamo osservare che ci sarà una sorta di “pausa primaverile” tra il GP Australia del 2 aprile e il GP Azerbaigian del 30 aprile, poi ci sarà la consueta pausa estiva con il GP Belgio a Spa-Francorchamps che sarà anticipato a fine luglio e la ripartenza che sarà quindi a Zandvoort con il GP Olanda. La principale novità sarà il GP Las Vegas, che tra l’altro dovrebbe disputarsi di sabato il 18 novembre prossimo, mentre è da segnalare l’uscita di scena della Francia, che sarà con la Germania la grande assente di una Formula 1 sempre meno europea. Oggi però si gira ancora, cosa ci dirà la diretta dei test Formula 1 2023 in Bahrain nel Day 2?











