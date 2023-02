Diretta test Formula 1 2023 Bahrain/ Streaming video tv, classifica tempi Day 3

DIRETTA TEST FORMULA 1 2023 BAHRAIN: LA FERRARI VUOLE TORNARE IN CIMA!

La diretta dei test Formula 1 2023 in Bahrain culminerà oggi, sabato 25 febbraio, sul circuito del Sakhir, dove si disputerà già settimana prossima il primo Gran Premio stagionale, che sarà evidentemente proprio il GP Bahrain sullo stesso tracciato. L’appuntamento è ormai imminente, infatti con un Mondiale sempre più lungo (quest’anno le gare saranno 23) si fa “economia” sulle prove e questa è l’unica sessione invernale di test della Formula 1, una prova generale per la stagione che sta già per cominciare e con pochissimo tempo per rimediare per chi dovesse scoprire dei difetti solamente girando in pista. Per fare un confronto, possiamo ricordare ancora una volta che l’anno scorso oltre alla sessione in Bahrain ce n’era stata anche una a Barcellona, prima di dare il via al Mondiale che vide trionfatori Max Verstappen e la Red Bull per fare il bis tra i Piloti e chiudere l’era Mercedes anche tra i Costruttori.

DIRETTA/ Test Formula 1 2023 Bahrain, classifica tempi: Zhou 1°, precede Verstappen!

Quest’anno non ci sono grandi novità nel regolamento della Formula 1, quindi se non altro c’è magari meno necessità di girare molto: nelle scorse settimane abbiamo assistito alle varie presentazioni che hanno spezzato il digiuno per tifosi e appassionati, ora è giunto il momento dei primi responsi, pur con tutte le cautele del caso, mentre basterà aspettare ancora una settimana per avere i primi verdetti concreti. A così breve distanza dal via della stagione sono minori i margini per “bluffare”, quindi questi tre giorni di test Formula 1 avranno davvero notevole incidenza per lanciare il Mondiale. Charles Leclerc e la Ferrari vogliono superare anche l’ultimo scalino per tornare in cima al mondo, da dove Maranello manca ormai davvero da troppo tempo. In attesa di scoprire che cosa potrà succedere oggi, annotiamo tutte le informazioni utili per seguire in diretta i test Formula 1 2023 in Bahrain.

Diretta/ Test Formula 1 2023 Bahrain, classifica tempi: Verstappen 1°, poi c'è Alonso

TEST FORMULA 1 2023 BAHRAIN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LE PROVE

Segnaliamo che la diretta tv dei test Formula 1 2023 in Bahrain sarà garantita per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1 ai numeri 201 e 207 del decoder, una notizia davvero eccellente per tutti gli appassionati. Potremo allora seguire i test di Formula 1 anche in questo Day 3 dalle ore 8.00 del mattino italiano fino alle ore 17.30, quando sventolerà la bandiera a scacchi, ponendo fine anche alla diretta streaming video dei test Formula 1 che sarà garantita agli abbonati tramite Sky Go. Informazioni e aggiornamenti su quanto sta accadendo in pista a Sakhir potranno poi arrivare anche dal sito ufficiale formula1.com, così come dai profili social associati e dalle pagine delle varie scuderie presenti.

DIRETTA/ Presentazione Ferrari 2023 Formula 1: video, ecco la nuova SF-23!

DIRETTA TEST FORMULA 1 2023 BAHRAIN: I PROTAGONISTI

Aspettando la terza e ultima giornata della diretta dei test Formula 1 2023 in Bahrain, facciamo una panoramica sui protagonisti più attesi, cioè naturalmente i venti piloti che caratterizzeranno la stagione 2023 della Formula 1. Dobbiamo notare subito che non ci sono novità nei tre top team: la Red Bull naturalmente conferma il campione in carica Max Verstappen, ma riecco pure Sergio Perez, con il quale il rapporto non sempre è stato facile. In casa Mercedes ci sarà da gestire il dualismo tra Lewis Hamilton e George Russell, perché il talento rampante già l’anno scorso ha fatto meglio del sette volte campione del Mondo, infine ecco in Ferrari i confermati Charles Leclerc e Carlos Sainz, con il monegasco uomo di punta ma lo spagnolo comunque libero di giocarsi le sue carte, almeno finché la pista non fisserà le gerarchie.

Salutato Sebastian Vettel, fra le altre scuderie il nome di spicco è naturalmente quello di Fernando Alonso, che è passato alla Aston Martin lasciando spazio alla Alpine a una coppia tutta francese nella quale Pierre Gasly è arrivato per affiancare Esteban Ocon. Tra i debuttanti spicca l’australiano Oscar Piastri, che affiancherà Lando Norris in McLaren, mentre segnaliamo il rientro di Nico Hulkenberg, che farà coppia con Kevin Magnussen alla Haas-Ferrari, purtroppo a discapito di Mick Schumacher, mentre l’Alfa Romeo ha confermato Valtteri Bottas e Guanyu Zhou e la Alpha Tauri avrà Nyck De Vries al fianco di Yuki Tsunoda. Oggi però si gira ancora, cosa ci dirà la diretta dei test Formula 1 2023 in Bahrain nel Day 3?











© RIPRODUZIONE RISERVATA