Diretta Test Formula 1 Abu Dhabi 2019/ Streaming video e tv: orari e tempi del Day 2

Eccoci alla seconda e ultima giornata di test per la Formula 1 ad Abu Dhabi: con oggi si chiuderà dunque ufficialmente la stagione 2019 della F1, che andrà di fatto in vacanza fino a gennaio-febbraio quando saranno previste le prime presentazioni e i primi test ufficiali per il 2020. A Yas Marina dunque oggi sarà l’ultima occasione per vedere in pista i beniamini che ci hanno tenuto compagnia in questa lunghissimo campionato, impegnati ovviamente anche oggi nei test per le gomme Pirelli della prossima stagione. Pure però va detto che l’attività in pista a Yas Marina non si esaurirà oggi con la bandiera a scacchi: tra poco sarà in pista anche la formula 2 per i test pre season e pure ci sarà la Mercedes, come team eletto per testare i pneumatici della casa italiana per la stagione 2021 della formula 1 a 18 pollici.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE I TEST FORMULA 1 AD ABU DHABI

Segnaliamo a tutti gli appassionati che non è prevista una vera e propria diretta tv dei test Formula 1 ad Abu Dhabi, e neppure sono state date indicazioni riguardanti una diretta streaming video integrale su quanto sta accadendo sulla pista di Yas Marina. Di certo però Sky, che detiene i diritti per il Mondiale di Formula 1 non mancherà di informare in alcune finestre sulle sulle attività in pista e momenti salienti, sul proprio canale tematico Sky Sport Formula 1 e Sky Sport 24. Riferimento importante saranno poi i profili social delle varie scuderie, che ci informeranno con puntualità su quanto sta accadendo.

DIRETTA TEST FORMULA 1: I PROTAGONISTI ATTESI

Ecco quindi che rispetto ai piloti che abbiamo visto ieri in pista a Yas Marina, in questa seconda giornata di test per la Formula 1 ad Abu Dhabi vedremo nomi nuovi. Ecco infatti che già sulla Ferrari Leclerc darà il cambio a Vettel, che ieri non ha girato moltissimo per via di un problema agli scarichi della monoposto rossa. Il tedesco in ogni caso è apparso solo a sprazzi brillante e ancora c’è mistero sul contatto registrato con Sainz sul finale, che lo ha portato in testacoda In casa Mercedes invece toccherà a Russell prendere il volante al posto di Bottas, che invece ha sfruttato al meglio la prima giornata di prove, come pure ben racconta anche il primo crono messo in classifica: sarà invece riposo per il campione del mondo Hamilton. Nella line up di questa giornata della formula 1 a Yas Marina vedremo poi Giovinazzi per l’Alfa romeo e Sainz per la McLaren: in casa Renault invece nessuna alternanza ma ci sarà spazio ancora per Esteban Ocon al volante della vettura francese. Per la Red bull inoltre vedremo oggi Albon, che prenderà il volante di Verstappen, non particolarmente protagonista nella giornata di test di ieri.



