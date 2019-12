Diretta test Formula 1 Abu Dhabi/ Streaming video tv, orari e classifica tempi

Dopo il Gp di Abu Dhabi 2019 che ha visto la magnifica vittoria di Lewis Hamilton, la Formula 1 non va in vacanza ma sarà ancora protagonista a Yas Marina. Oggi e domani infatti avverrà la diretta di due giornate di test Formula 1 ad Abu Dhabi, dove i protagonisti del prossimo campionato 2020 si metteranno di nuovo all’opera per provare le gomme Pirelli, e vedere già alcune novità preparate dai vari team in vista del prossimo campionato, che pure non ci appare poi così lontano. Sarà dunque una nuova grande occasione per vedere in pista i nostri beniamini che ci hanno allietato in questa stagione ormai terminata e che ha visto di nuovo il netto dominio della Mercedes nel Mondiale Costruttori e di Lewis Hamilton, per la sesta volta campione del mondo della Formula 1. Vediamo allora i primi dettagli per non perderci nulla di questi test Formula 1 ad Abu Dhabi. Complice il fuso orario infatti non sarà agevole per gli appassionati italiani seguirli visto che il via verrà dato alle ore 6.00 del mattino, mentre la bandiera a scacchi sventolerà alle ore 15.00 italiane.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE I TEST FORMULA 1 AD ABU DHABI

Segnaliamo a tutti gli appassionati che non è prevista una vera e propria diretta tv dei test Formula 1 ad Abu Dhabi, e neppure sono state date indicazioni riguardanti una diretta streaming video integrale su quanto sta accadendo sulla pista di Yas Marina. Di certo però Sky, che detiene i diritti per il Mondiale di Formula 1 non mancherà di informare in alcune finestre sulle sulle attività in pista e momenti salienti, sul proprio canale tematico Sky Sport Formula 1 e Sky Sport 24. Riferimento importante saranno poi i profili social delle varie scuderie, che ci informeranno con puntualità su quanto sta accadendo.

DIRETTA TEST FORMULA 1 ABU DHABI: I PROTAGONISTI

In attesa di scoprire che accadrà in pista a Yas Marina oggi, nella prima delle due giornate di test Formula 1 ad Abu Dhabi in vista della prossima stagione 2020, dove pure come detto saranno le gomme Pirelli sotto i riflettori, non ci resta che individuare i protagonisti presenti oggi. Ecco infatti che secondo le prime indiscrezioni, in casa Ferrari avremo Vettel e Leclerc che si alterneranno con il tedesco atteso in pista già oggi: con lui vedremo oggi in pista Bottas con la Mercedes W10, mentre mancherà il campione del mondo Hamilton, visto che mercoledì correrà Russell. In casa Red Bull ecco che il primo a girare a Yas Marina per la stagione 2020 della F1 sarà Max Verstappen, mentre Albon sarà ai box il giorno seguente: stesso discorso in casa McLaren tra Norris e Sainz, mentre la Renault farà girare in entrambe le giornate solo Ocon. In questi test della Formula 1 a Abu Dhabi poi non mancheranno le Alfa Romeo con Raikkonen e Giovinazzi (fresco di rinnovo con la casa italosvizzera) che si alterneranno nelle due giornate. Non ci resta allora che dare la parola alla pista, via!



