Diretta test Formula 1 Abu Dhabi/ Streaming video tv: spazio agli esordienti!

DIRETTA TEST FORMULA 1 ABU DHABI: CI SONO ALONSO E MICK SCHUMACHER

I test Formula 1 Abu Dhabi sono riservati agli esordienti, nella giornata di martedì 15 dicembre: appena terminata la stagione contrassegnata dalla pandemia di Coronavirus, il circus riapre le sue porte sullo stesso tracciato di Yas Marina dove si è corso domenica, e permetterà così nel corso della giornata di testare le nuove vetture che prenderanno parte alla stagione 2021. Potranno correre appunto solo gli esordienti, ma anche qui c’è stata parecchia polemica circa le scelte degli organizzatori: sarà presente Fernando Alonso ma non ci saranno invece piloti che per il prossimo campionato correranno su una vettura diversa. Ora però tuffiamoci nella grande atmosfera dei test Formula 1 Abu Dhabi per scoprire quello che succederà, detto che chiaramente i primi rilevamenti cronometrici lasceranno il tempo che trovano.

DIRETTA TEST FORMULA 1 ABU DHABI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GIORNATA

Non dovrebbe essere prevista una diretta tv dei test Formula 1 Abu Dhabi per gli esordienti: la nostra televisione non trasmetterà la sessione dal circuito di Yas Marina, anche se sicuramente i canali satellitari (in particolare il generalista Sky Sport 24, numero 200, e Sky Sport Formula 1 al numero 207) forniranno nel corso della giornata qualche sporadico aggiornamento. Nessuna diretta streaming video allo stesso modo; per le informazioni utili potrete eventualmente consultare gli account ufficiali che il circus di Formula 1 mette a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

DIRETTA TEST FORMULA 1 ABU DHABI: IL CONTESTO

Dunque nella giornata dedicata ai test Formula 1 Abu Dhabi il grande motivo di interesse sarà il ritorno in pista di Fernando Alonso, al volante di una Renault che dividerà con Esteban Ocon: lo spagnolo potrà essere in pista oggi non correndo nel circus da due anni, il regolamento infatti vieta ai titolari del 2020 di scendere sul tracciato di Yas Marina anche qualora abbiano cambiato squadra. Non vedremo all’opera Sebastian Vettel su Aston Martin, Daniel Ricciardo su McLaren o Carlos Sainz che sarà il compagno di Charles Leclerc in Ferrari; una formula comunque fumosa, se si considera che invece sarà permesso di testare le loro macchine (rispettivamente Alfa Romeo e Red Bull) a Robert Kubica e Sebastian Buemi, che di esordienti in Formula 1 hanno ben poco. Lo è invece a tutti gli effetti Mick Schumacher, il figlio del grande Michael: fresco di titolo in Formula 2, il giovane tedesco ha conquistato il sedile della Haas e oggi lo vedremo all’opera nel suo primo vero approccio al circuito principale, sarà interessante vedere come se la caverà. Per gli altri esclusi, di cui si parlava appena sopra, ci sarà la possibilità di effettuare test privati ma con vetture vecchie di due anni, oppure (o in aggiunta) aspettare il 2021, quando però il numero dei test dovrebbe addirittura essere dimezzato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA