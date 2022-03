Diretta test Formula 1 Bahrain 2022/ Streaming video tv, Day 2 a Sakhir

DIRETTA TEST FORMULA 1 BAHRAIN 2022: SI FA SUL SERIO!

La diretta dei test Formula 1 Bahrain 2022 ci farà compagnia anche oggi, venerdì 11 marzo: alle ore 8.00 italiane scatta la prima di tre giornate di prove sul circuito di Sakhir, che poi sarà sede settimana prossima del primo Gran Premio del nuovo Mondiale. La diretta dei test Formula 1 Bahrain 2022 sono dunque l’ultima occasione che le varie scuderie hanno di sistemare e migliorare le loro vetture, particolarmente importante in una stagione che ha portato significative novità per quanto riguarda il regolamento. Alle spalle un febbraio intrigante con le varie presentazioni e poi la prima tornata di prove a Barcellona; adesso però siamo davvero vicini al via del campionato e quindi questi tre giorni saranno ancora più probanti, perché non è più tempo di bluffare.

Si riparte con Max Verstappen campione del mondo, il finale di stagione 2021 resterà a lungo nella memoria di tutti gli appassionati di Formula 1, perché è stato clamoroso il modo in cui l’olandese della Red Bull ha detronizzato Lewis Hamilton. Grazie alla rivoluzione nei regolamenti, la speranza è che non siano più solamente loro due i grandi protagonisti e soprattutto la Ferrari spera di risollevarsi dopo anni anonimi. Ora però tuffiamoci nell’atmosfera della diretta dei test Formula 1 2022 Bahrain, perché a Sakhir tra poco le monoposto saranno in pista per il Day 2…

DIRETTA TEST FORMULA 1 BAHRAIN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv dei test Formula 1 Bahrain 2022 sarà coperta dalla televisione satellitare: il canale dedicato al circus è come noto Sky Sport Formula 1 (numero 207 del decoder) e sarà riservato agli abbonati come anche Sky Sport Uno (201) che ogni tanto farà qualche incursione nelle giornate di Sakhir. Ricordiamo ovviamente che il servizio di diretta streaming video sarà garantito, senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go che è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; la mobilità sarà a disposizione anche su NOW.

DIRETTA TEST FORMULA 1 BAHRAIN 2022: RISULTATI E CONTESTO

Parlando della diretta dei test Formula 1 Bahrain 2022, dobbiamo dire che ieri a Sakhir il pilota più veloce nella classifica dei tempi è risultato essere Pierre Gasly: il pilota francese in mattinata era parso in difficoltà con un’Alpha Tauri che non trovava il passo e invece nel pomeriggio ha ottenuto un tempo di 1’33’’902, che lo ha portato a scavalcare al primo posto in classifica per 4 decimi la Ferrari di Carlos Sainz. Lo spagnolo ha girato nel pomeriggio del Bahrain praticamente sullo stesso tempo di Charles Leclerc che era stato protagonista al mattino, tra i due c’è una differenza inferiore al decimo e mezzo e dunque la Ferrari c’è con entrambi i suoi piloti.

Molto bene anche Lance Stroll con la Aston Martin e Alexander Albon con la Williams, che hanno preceduto Lando Norris con la McLaren. Naturalmente su queste prestazioni c’è anche da mantenere un certo margine di cautela: ad esempio, la prima giornata dei test Formula 1 Bahrain 2022 ha visto in ombra i soliti noti, perché Sergio Perez e Lewis Hamilton sono stati rispettivamente decimo e undicesimo con Red Bull e Mercedes, pagando oltre due secondi da Gasly. Ci sarà da fidarsi? Oggi arriveranno altre indicazioni…



