Diretta test Formula 1 Bahrain 2022/ Streaming video tv, Day 3 a Sakhir

DIRETTA TEST FORMULA 1 BAHRAIN 2022: ULTIMA GIORNATA!

La diretta dei test Formula 1 Bahrain 2022 culminerà oggi, sabato 12 marzo: anche la terza e ultima giornata di prove comincerà alle ore 8.00 italiane sul circuito di Sakhir, che poi sarà sede settimana prossima del primo Gran Premio del nuovo Mondiale. Fra esattamente sette giorni sarà tempo di qualifiche, per il momento però siamo ancora alla diretta dei test Formula 1 Bahrain 2022, che sono di conseguenza l’ultima occasione per le varie scuderie di sistemare e migliorare le loro vetture, a maggior ragione se si considera che il 2022 della Formula 1 porta notevoli cambiamenti nel regolamento. Le prove invernali portano sempre con loro vari dubbi sui piani di lavoro delle varie scuderie, ma adesso siamo davvero vicini al via del campionato e quindi non è più tempo di bluffare, perché oggi è l’ultimo giorno di test per la Formula 1.

Diretta/ Test Formula 1 Bahrain 2022: classifica, Sainz 1° su Ferrari! Verstappen 2°

Si riparte con Max Verstappen campione del mondo, la stagione 2021 resterà indimenticabile per tutti gli appassionati di Formula 1 grazie al modo clamoroso in cui l’olandese della Red Bull ha detronizzato Lewis Hamilton all’ultimo giro dell’ultimo Gran Premio. Verrebbe da dire che la rivoluzione nei regolamenti difficilmente aumenterà il pathos, ma naturalmente la speranza è che possa allargare il numero dei protagonisti, con riferimento soprattutto alla Ferrari che deve risollevarsi dopo anni anonimi. Ora però tuffiamoci nell’atmosfera della diretta dei test Formula 1 2022 Bahrain, perché a Sakhir tra poco le monoposto saranno in pista per il Day 3…

Diretta test Formula 1 Bahrain 2022/ Classifica: Gasly il più veloce, la Ferrari c'è!

DIRETTA TEST FORMULA 1 BAHRAIN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv dei test Formula 1 Bahrain 2022 sarà coperta dalla televisione satellitare: il canale dedicato al circus è come noto Sky Sport Formula 1 (numero 207 del decoder) e sarà riservato agli abbonati come anche Sky Sport Uno (201) che ogni tanto farà qualche incursione nelle giornate di Sakhir. Ricordiamo ovviamente che il servizio di diretta streaming video sarà garantito, senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go che è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; la mobilità sarà a disposizione anche su NOW.

Diretta test Formula 1 2022 Barcellona/ Classifica: Hamilton primo ma Ferrari ok

DIRETTA TEST FORMULA 1 BAHRAIN 2022: RISULTATI E CONTESTO

Parlando della diretta dei test Formula 1 Bahrain 2022, dobbiamo dire che nei primi due giorni a Sakhir la Ferrari ha convinto molto, dunque l’umore è alto per il Cavallino Rampante in vista del Gran Premio del Bahrain che si svolgerà su questa stessa pista nel prossimo weekend. La cautela è d’obbligo, ma è altrettanto vero che i segnali positivi non possono essere trascurati da parte di una Ferrari che è apparsa veloce e consistente e dunque potrebbe finalmente tornare a far sognare i suoi milioni di tifosi sparsi in tutto il mondo. Più difficile da decifrare invece il rendimento di Mercedes e Red Bull, che hanno convinto solo a sprazzi: si stanno nascondendo o qualche problemino c’è davvero?

Essendo però all’ultimo giorno della diretta dei test Formula 1 Bahrain 2022, bisogna dire qualcosa anche sul calendario del Mondiale ormai imminente. Domenica 20 marzo si comincerà proprio dal Bahrain e immediatamente ci sarà una doppietta con l’Arabia Saudita, che si sposta da dicembre a marzo. Il 10 aprile ci sarà il ritorno in Australia per la prima volta da quando è scoppiata la pandemia, ma ci fa piacere ricordare che il 24 aprile ci sarà Imola, che invece “grazie” al Covid è rientrata in Formula 1. I Gran Premi dovrebbero essere 23, con la novità Miami domenica 8 maggio e l’immancabile appuntamento a Monza domenica 11 settembre. Tuttavia al momento i GP confermati sono 22, perché è stato cancellato quello di Sochi e non si sa se e da chi verrà rimpiazzato. Infine, la chiusura sarà ad Abu Dhabi il 20 novembre, in anticipo rispetto agli anni scorsi causa Mondiali di calcio a fine anno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA