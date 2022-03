Diretta test Formula 1 Bahrain 2022/ Streaming video tv: prima giornata a Sakhir!

DIRETTA TEST FORMULA 1 BAHRAIN 2022: SI TORNA IN PISTA!

La diretta dei test Formula 1 Bahrain 2022 ci fa compagnia a partire da giovedì 10 marzo: alle ore 8:00 (di casa nostra) scatta la prima di tre giornate che, sul circuito di Sakhir, introducono idealmente il nuovo Mondiale, che partirà a breve. I test Formula 1 Bahrain 2022 sono dunque l’ultima occasione che le varie scuderie hanno di sistemare e migliorare le loro vetture, che sono state rivelate nelle varie presentazioni ma poi anche in pista, a Barcellona nella prima tornata di prove; adesso però siamo davvero vicini al via del campionato, e dunque questa tre giorni sarà decisamente più significativa.

Si riparte con Max Verstappen campione del mondo, in un finale di stagione 2021 clamoroso e un Mondiale assegnato all’ultima curva; detronizzato Lewis Hamilton, quest’anno sulla carta il duello si rinnoverà ma, grazie alla rivoluzione nei regolamenti, potrebbero non essere più loro i grandi protagonisti e allora ovviamente anche la Ferrari spera di risollevarsi dopo due anni decisamente mediocri. Ora però tuffiamoci nell’atmosfera della diretta dei test Formula 1 2022 Bahrain, perché a Sakhir tra poco le monoposto saranno in pista e bisognerà capire quello che accadrà…

DIRETTA TEST FORMULA 1 BAHRAIN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv dei test Formula 1 Bahrain 2022 sarà coperta dalla televisione satellitare: il canale dedicato al circus è come noto Sky Sport Formula 1 (numero 207 del decoder) e sarà riservato agli abbonati come anche Sky Sport Uno (201) che ogni tanto farà qualche incursione nelle giornate di Sakhir. Ricordiamo ovviamente che il servizio di diretta streaming video sarà garantito, senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go che è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; la mobilità sarà a disposizione anche su NOW.

DIRETTA TEST FORMULA 1 BAHRAIN 2022: RISULTATI E CONTESTO

Parlando della diretta dei test Formula 1 Bahrain 2022, dobbiamo dire che alcune delle scuderie (saranno presenti tutte qui a Sakhir, ovviamente) hanno già annunciato con quali piloti correranno giorno per giorno. La Red Bull per esempio si presenterà oggi con Sérgio Perez, mentre venerdì sarà il turno del campione del mondo Max Verstappen e sabato saranno entrambi a girare sul tracciato. La Aston Martin invece ha scelto la linea della “doppietta”: ricordando che ogni giornata è divisa in due sessioni (dalle 8 alle 12 e poi dalle 13 alle 17), oggi e domani Sebastian Vettel effettuerà i test Formula 1 Bahrain 2022 la mattina lasciando poi a Lance Stroll il pomeriggio, mentre sabato i due piloti si alterneranno.

Sarà invece Alexander Albon a testare la Williams nella giornata inaugurale, mentre domani toccherà a Nicholas Latifi; tutte le altre scuderie non hanno ancora ufficialmente indicato quali saranno i piloti via via impegnati sul circuito di Sakhir, per cui attesa soprattutto per scoprire come vorranno muoversi Mercedes e Ferrari. Detto ciò, quello che conterà sarà stabilire quali saranno i tempi delle varie monoposto sul giro secco e poi ovviamente il passo gara, altro aspetto sul quale ovviamente tutti proveranno a lavorare. Ora però bisogna realmente lasciare la parola alla diretta dei test Formula 1 Bahrain 2022, che stanno per cominciare…



