DIRETTA TEST FORMULA 1 BAHRAIN 2025: LA PRIMA GIORNATA DI PROVE!

Finalmente si scende in pista con la diretta test Formula 1 Bahrain 2025, oggi mercoledì 26 febbraio sarà il primo di tre giorni di prove sul circuito del Sakhir, gli unici ufficiali in tutto l’inverno, come d’altronde è diventato ormai abituale in Formula 1. L’attesa è spasmodica, in particolare grazie alla mossa della Ferrari che si è assicurata Lewis Hamilton, già star indiscussa dell’evento di presentazione a Londra, dove d’altronde era il padrone di casa. Da oggi però si avranno i primi riscontri sulla competitività della nuova SF-25 e delle sue rivali.

Le info pratiche per seguire la diretta test Formula 1 Bahrain 2025 ci ricordano che l’attività comincerà alle ore 8.00 italiane e fino alle 17.00 (tutto due ore più avanti in Bahrain), con nel mezzo un’ora di pausa pranzo. In Italia però non tutta l’attenzione sarà sulla Ferrari: il 2025 sarà ricordato anche come l’anno di Andrea Kimi Antonelli in Mercedes al posto proprio di Hamilton, era da decenni che non avevamo un nostro pilota in una scuderia di così alto livello e allora ecco che la diretta test Formula 1 Bahrain 2025 dovrà dirci quale sarà il livello di competitività del nostro giovane talento, che si alternerà al volante con George Russell.

TEST FORMULA 1 BAHRAIN 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

La diretta test Formula 1 Bahrain 2025 in tv sarà trasmessa su Sky Sport F1 per gli abbonati, quindi con Sky Go e Now TV per la diretta streaming video, sempre su abbonamento.

DIRETTA TEST FORMULA 1 BAHRAIN 2025: I TEMI DI INIZIO STAGIONE

Ricordiamo che nella diretta test Formula 1 Bahrain 2025 ogni scuderia potrà schierare una sola monoposto alla volta, quindi ad esempio non vedremo mai Lewis Hamilton e Charles Leclerc in pista insieme, con eventuali raffronti che potranno essere fatti solamente a distanza. Grande curiosità c’è anche per scoprire a che punto sarà la Red Bull: se Max Verstappen è il campione in carica, il calo delle ‘lattine’ nel corso del 2024 lascia dubbi sul loro valore in vista di questa nuova stagione, chissà se già i test ci aiuteranno a capire se la Red Bull dissiperà questi timori o se arriveremo in Australia con reali preoccupazioni per l’olandese.

Possiamo aggiungere che quest’anno il Bahrain ospita i test, ma non sarà poi sede del debutto stagionale, che avverrà invece fra un paio di settimane con il Gran Premio d’Australia e quindi a Melbourne, con anche la Cina e il Giappone che precederanno il Sakhir. Dal punto di vista strettamente tecnico non dovrebbe essere un anno rivoluzionario, perché il nuovo regolamento entrerà in vigore nel 2026