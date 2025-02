DIRETTA TEST FORMULA 1 BAHRAIN 2025: LA SECONDA GIORNATA!

Eccoci alla seconda giornata per la diretta test Formula 1 Bahrain 2025, siamo sempre sul circuito di Sakhir per il giorno di mezzo di quelle che sono le prove ufficiali che precedono una stagione attesissima, che prenderà il via dall’Australia – come ormai da tradizione – e che porterà tante novità almeno nel parco piloti per quanto possiamo dire oggi, nell’attesa di scoprire se anche i risultati della pista stravolgeranno quello che finora è stato l’ordine naturale delle cose. Vale a dire, quattro titoli piloti consecutivi per Max Verstappen, ma anche l’irrompere della McLaren che si è presa il Mondiale costruttori: giusto dire che si riparte da qui, ma con una Ferrari più agguerrita che mai.

La Rossa, che ha sfiorato quel titolo costruttori che manca da 17 anni, per rompere gli indugi ha operato una scelta davvero netta e forte, affidandosi a un sette volte campione: come già noto Lewis Hamilton, dopo la lunga e gloriosa avventura in Mercedes, ha deciso di sposare la causa della Ferrari andando ad affiancare Charles Leclerc, una sorta di Dream Team che anche oggi potremo ammirare nella diretta test Formula 1 Bahrain 2025 e che avrà il compito di vincere subito, perché con due piloti del genere non potrà essere altrimenti almeno nelle ipotesi di inizio stagione.

DIRETTA TEST FORMULA 1 BAHRAIN 2025: LE GRANDI NOVITÀ

Detto che la diretta test Formula 1 Bahrain 2025 scatterà alle ore 8:00 per concludersi alle 17:00 (secondo il fuso orario italiano), non è certo solo la Ferrari ad aver portato novità nella griglia: dopo quattro anni infatti Max Verstappen non avrà più Sergio Pérez come compagno in Red Bull, con lui al fianco ha sempre vinto il titolo ma stavolta si affiderà a Liam Lawson, giovane neozelandese che finora ha raccolto appena 6 punti nella sua carriera in Formula 1 ma ha mostrato di avere talento, certo fino a oggi non la monoposto giusta per esprimerlo del tutto, poi abbiamo più volte parlato di Kimi Antonelli che fa tornare un italiano nel paddock e avrà il compito molto difficile di sostituire Hamilton in Mercedes.

Invece la Williams ha scelto Carlos Sainz, che a lungo è stato oggetto di contrattazioni dopo essere stato informato che il suo contratto in Ferrari non sarebbe stato rinnovato: attenzione allo spagnolo che l’anno scorso ha disputato una stagione di grande orgoglio e qualità, ma ovviamente bisognerà valutare quale sia la reale competitività di una FW47 che ha confermato un Alexander Albon chiamato allo step successivo. Alcuni elementi inizieremo a capirli e scoprirli nel corso della diretta test Formula 1 Bahrain 2025, ma anche al Gp Australia manca ormai poco e dunque la grande attesa sta realmente per terminare…