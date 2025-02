DIRETTA TEST FORMULA 1 BAHRAIN 2025: L’ULTIMO GIORNO DI PROVE INVERNALI

Sta già per calare il sipario sulle prove invernali, la diretta test Formula 1 Bahrain 2025 infatti si accinge a vivere oggi, venerdì 28 febbraio, il suo terzo e ultimo giorno. Siamo sul circuito di Sakhir e, come ormai sappiamo bene, si girerà dalle ore 8.00 del mattino italiano fino alle 17.00, con nel mezzo un’ora di pausa pranzo. Non sono mancati i brividi nei giorni scorsi, anche per motivi esterni come un black-out nell’impianto di illuminazione del circuito, ma soprattutto tifosi e appassionati si sono lanciati nel loro “sport” preferito in questo momento della stagione, cioè cercare di capire quanto siano realistiche le indicazioni emerse dalla pista.

Alcune erano prevedibili: ad esempio in casa Ferrari la maggiore confidenza con le “sorelle maggiori” ha consentito a Charles Leclerc di iniziare la diretta test Formula 1 Bahrain 2025 rispetto al nuovo compagno di squadra Lewis Hamilton, che d’altronde dopo 12 stagioni consecutive in Mercedes ha comprensibilmente bisogno di adattarsi alla Rossa. Nel suo vecchio team invece sono naturalmente giorni molto preziosi per Andrea Kimi Antonelli, che non sembra sfigurare nel confronto con George Russell. Oggi c’è ancora spazio per le ultime indicazioni dalla diretta test Formula 1 Bahrain 2025, poi ne riparleremo fra due settimane a Melbourne…

TEST FORMULA 1 BAHRAIN 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

La diretta test Formula 1 Bahrain 2025 in tv sarà trasmessa anche oggi per gli abbonati su Sky Sport F1, quindi con diretta streaming video su Sky Go e Now TV.

DIRETTA TEST FORMULA 1 BAHRAIN 2025: LA POLEMICA TECNICA

A stagione nemmeno iniziata, la diretta test Formula 1 Bahrain 2025 è caratterizzata anche dalle prime discussioni tecniche del nuovo anno. In particolare il nocciolo della questione sono le ali flessibili, con la FIA che ha aggiornato e inasprito i parametri per le verifiche, ma in una direttiva che entrerà in vigore solamente dal Gran Premio di Spagna ad inizio giugno, per dare a tutti il tempo di adattarsi. Frederic Vasseur ha garantito che non sarà un problema per la Ferrari e che l’importante è avere fatto chiarezza ancora prima dell’inizio del Mondiale.

Tutti si aspettavano che ci sarebbe stato da fare un aggiornamento su quel punto e adesso si sa anche entro quando andrà fatto, semmai l’unica piccola lamentela da parte di Vasseur è che Barcellona arriverà la settimana successiva a Montecarlo, un Gran Premio che richiede accorgimenti tutti suoi, quindi quello sarà un periodo delicato – per di più sarà una tripletta di eventi consecutivi che prima ancora di Monaco porterà il Circus anche a Imola. In ogni caso, per ora tutto sembra tranquillo e senza particolari tensioni. Ci si può concentrare sui tempi e le sensazioni della diretta test Formula 1 Bahrain 2025…