Diretta Test Formula 1 Barcellona 2020/ Streaming video: orario e piloti del Day 6

Ultimo appuntamento al Montmelò in vista della prossima stagione della F1: oggi, venerdì 28 febbraio infatti si accende la diretta dell’ultima giornata di test per la Formula 1 a Barcellona e dunque siamo impazienti di vivere le ultime 8 ore di test sul tracciato iberico, prima di rivederci in Australia tra pochi giorni per il primo Gran Premio della stagione. Dunque oggi sarà l’ultima occasione per tutti i team di mettere alla prova le proprie vetture e certo siamo davvero impazienti di assistere al semaforo verde questa mattina. Protagonista di rilievo certo oggi sarà la Mercedes, pronta ad approfittare al meglio dell’ultima giornata di test, dopo parecchie ore buttate via già ieri, per colpa di un guasto alla Power unit, rimediato nel pomeriggio non appena era iniziato il lavoro sul passo gara di Hamilton. Pure occhi puntati sulla Ferrari, che con Vettel ha cominciato a fare vedere qualcosa in più (come il primo crono di 1.16.841 segnato al mattino), ma senza dimenticare Racing Point e Alpha Tauri, che già nel day 4 come ieri, hanno messo in pista prestazioni più che interessanti. Chissà però che cosa accadrà oggi!.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE I TEST FORMULA 1

La diretta tv dei test Formula 1 Barcellona sono garantiti dalla televisione satellitare, che ha acquistato i diritti per trasmettere questa tre giorni: dunque l’appuntamento è su Sky Sport Formula 1 (numero 207 del decoder) con la telecronaca di Carlo Vanzini e i vari approfondimenti dei suoi collaboratori, da Federica Masolin nel paddock a Carlo Bobbi in Tech Room. Tutti gli abbonati avranno poi la possibilità di seguire i test in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA TEST FORMULA 1 BARCELLONA: ORARI E PROTAGONISTI

Giunti alla vigilia della sesta e ultima giornata di test per la Formula 1 Barcellona, ricordiamo dunque gli ultimi orari per seguire l’attività in pista. Come già occorso negli altri giorni il via ufficiale verrà dato solo alle ore 9.00 mentre la bandiera a sacchi sventolerà alle ore 18.00: nel mezzo tra le ore 13.00 e 14.00 un’oretta di pausa. Chi vedremo dunque in pista oggi al Montmelò? Riflettori subito puntati, come abbiamo detto prima della Mercedes, dove anche oggi assisteremo a un cambio tra i due piloti Bottas e Hamilton, con l’inglese che dovrebbe essere sulla W11 già del mattino. Per la Ferrari invece ci sarò spazio oggi solo per Leclerc, che si confronterà quindi solo a distanza col compagno di squadra Vettel. Monopilota poi per McLaren con Sainz, Alpha Tauri con Kvyat, Racing point con Perez e Alfa Romeo di Raikkonen. Si alterneranno invece, secondo le ultime disposizioni ufficiali, entrambi i piloti di Renault, Haas e Red bull. Non ci resta che attende l’azione in pista !



