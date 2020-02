Diretta Test Formula 1 Barcellona 2020/ Streaming video tv: orario e piloti (Day 1)

Oggi mercoledi 19 febbraio 2020 si accendono i riflettori sui test ufficiali della Formula 1 per il 2020 a Barcellona: al ben noto tracciato del Montmelò, da tempo tappa per le prove pre e in season della F1, tornano quindi a rombare i motori e certo gli appassionati sono giustamente impazienti di dare il via a questa nuova e intensa stagione che ci attende. E’ tempo infatti di interrompere il lungo digiuno invernale: con oggi, day 1 della prima parte dei test della formula 1 a Barcellona 2020 (che proseguiranno fino al 21 febbraio, per poi ritornare dal 26 al 28 febbraio) infatti si darà il via alla nuova stagione 2020, di cui abbiamo già avuto un assaggio solo in queste settimane, assistendo alle varie presentazioni e svelamenti delle nuove vetture delle scuderie partecipanti. Alzati i veli su Mercedes e Ferrari (ma oggi scopriremo anche Haas e Alfa romeo, le ultime due ritardatarie) è tempo di far parlare la pista e mettere alla prova i nuovi gioielli che ci terranno compagnia fino al Gp di Abu Dhabi, ultima tappa, prevista per il prossimo 27-29 novembre 2020. Nella trepidante attesa di poter dare la parola alla pista per il primo appuntamento con la stagione 2020 della formula 1, ricordiamo gli orari in cui sarà possibile seguire i test di Formula 1 a Barcellona. Ecco che allora il semaforo verde si accenderà al Montmelò alle ore 9,00 del mattino, mentre la bandiera a scacchi è prevista alle ore 18,00: nel mezzo una sosta di un’oretta tra le 13,00 e le 14,00 per il pranzo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE I TEST FORMULA 1 A BARCELLONA

Segnaliamo a tutti gli appassionati che sarà prevista una vera e propria diretta tv dei test Formula 1 ad Barcellona: il canale dedicato Sky Sport Formula 1, che detiene i diritti in esclusiva anche per la stagione 2020 della F1, garantirà una copertura completa delle 8 ore di prove sul tracciato del Montmelò. Di conseguenza sarà disponibile per gli abbonati, anche la diretta streaming video di questi giorni di test pre season della F1 sulla pista spagnola, tramite la ben nota app Sky Go. Riferimento importante saranno poi i profili social delle varie scuderie, che ci informeranno con puntualità su quanto sta accadendo.

DIRETTA TEST FORMULA 1 BARCELLONA 2020: LA LINE UP DEL DAY 1

Impazienti di dare la parola alla pista per la prima volta in stagione ai big della Formula 1 2020, vediamo chi oggi sarà al volante della propria vettura in questa prima giornata di test di Barcellona. Già da tempo infatti alcune scuderie hanno ufficializzato la loro line ups per questa prima parte dei test di Barcellona della formula 1, anche se chiaramente sono previste modifiche anche all’ultimo secondo, secondo le ultime contingenze. Ecco che allora nel primo giorno di prove dovremmo vedere in pista al Montmelò alla guida della nuova Sf1000 della Ferrari Sebastian Vettel, mentre sarà Carlos Sainz il primo a provare sul tracciato spagnolo la nuova McLaren, presentata solo settimana scorsa. Pure gli faranno compagnia nel primo dei tre giorni di test previsti a Barcellona Kvyat sull’Alpha Tauri (ex toro rosso) e Kevin Magnussen che non appena alzati i veli sulla nuova Haas, si metterà subito al volante della VF20. Segnaliamo invece che nel primo giorno di test al volante della Williams dovrebbero alternarsi Russell e Latifi, e assisteremo allo stesso giochino anche ai box Alfa Romeo Racing, con Kubica (nuovo tester del biscione) che si alternerà con Giovinazzi.



