Diretta Test Formula 1 Barcellona 2020/ Streaming video tv: piloti e tempi del Day 2

Anche oggi, giovedi 20 febbraio si accendono i riflettori sulla pista del Montmelò, per la diretta della seconda giornata di test della Formula 1 a Barcellona per la prossima stagione 2020. Dopo l’ottimo lavoro svolto già ieri siamo dunque davvero impazienti di ridare la parola alla pista iberica: dopo tutto ormai non manca così tanto al via ufficiale del campionato di formula 1 2020 e dunque non vi è molto tempo da perdere per sistemare gli ultimi dettagli delle vetture che ci accompagneranno fino al prossimo fine novembre con il Gp di Abu Dhabi. Già ieri poi non sono mancate le scintille in pista: la Mercedes ha fatto provare la W11 sia a Bottas che a Hamilton che hanno spinto il nuovo gioiello di Toto Wolf al massimo. Il campionissimo inglese poi ieri è stato l’unico a infrangere il muro dell’1.17, mettendo in pista una vera propria prova di potenza. Non così Leclerc che invece ha giocato a carte coperte in Ferrari: il monegasco infatti ha svolto parecchi giri con la SF1000 ma sia al mattino dhe nel pomeriggio non si è affatto concertato alla ricerca del giro migliore, lasciando parecchio punti di domanda in sospeso a tutti gli appassionati, impazienti di conoscere le reali ambizioni e qualità della nuova vettura del Cavallino.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE I TEST FORMULA 1 A BARCELLONA

Segnaliamo a tutti gli appassionati che sarà prevista una vera e propria diretta tv dei test Formula 1 ad Barcellona: il canale dedicato Sky Sport Formula 1, che detiene i diritti in esclusiva anche per la stagione 2020 della F1, garantirà una copertura completa delle 8 ore di prove sul tracciato del Montmelò. Di conseguenza sarà disponibile per gli abbonati, anche la diretta streaming video di questi giorni di test pre season della F1 sulla pista spagnola, tramite la ben nota app Sky Go. Riferimento importante saranno poi i profili social delle varie scuderie, che ci informeranno con puntualità su quanto sta accadendo.

DIRETTA TEST FORMULA 1 BARCELLONA: I PILOTI OGGI IN PISTA

In attesa di poter dare la parola alla pista spagnola, per la diretta della seconda giornata di test per la formula 1 a Barcellona, certo dobbiamo ricordare a tutti gli appassionati in che orari sarà possibile seguire gli eventi e soprattutto quali saranno i protagonisti annunciati in pista. Come già occorso ieri ecco che il via e dunque il semaforo verde verrà dato solo alle ore 9,00 del mattino, mentre la bandiera a scacchi sventolerà solo alle ore 18,00: nel mezzo e per la precisione dalle 13.00 alle 14.00 sarà prevista la classica ora di stop per il pranzo. Venendo ai protagonisti oggi in pista, ecco che non tutte le scuderie nei giorni scorsi hanno diffuso le line ups ufficiali e pure il programma potrebbe cambiare in ogni momento. E’ già accaduto in casa Ferrari con l’acciaccato Vettel che ha datato forfait al day 1 e dunque potrebbe oggi dare il cambio a Leclerc nella seconda giornata di prove. Per la Redbull però oggi non temiamo di non vedere Albon in pista, come pure Norris sulla Mclaren: gli faranno componga Gasly per la Toro Rosso e Perez per la Racing Point, oltre che Raikkonen, alla guida della nuova Alfa romeo C39.



