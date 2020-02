Diretta test Formula 1 Barcellona/ Streaming video e tv, piloti e orari del day 4

I test Formula 1 Barcellona tornano a farci compagnia: siamo a Barcellona, dove si era già corso la scorsa settimana, e mercoledì 26 febbraio (dalle 9:00 alle 13:00 e poi ancora dalle 14:00 alle 18:00) prenderà il via un’altra tre giorni dedicata alle prove che le scuderie effettueranno in vista della stagione 2020, il cui inizio è previsto per il 15 marzo con il consueto appuntamento in Australia. C’è grande attesa per scoprire in che modo si evolverà il Mondiale: la scuderia da battere rimane ovviamente la Mercedes che ha dominato gli ultimi sei anni e punta al settebello, le avversarie ancora una volta saranno la Ferrari e la Red Bull con tutte le altre che si accodano. Chiaramente, potremmo assistere a una stagione totalmente diversa rispetto all’ultima; questo però è un discorso ancora prematuro, certamente la diretta dei test Formula 1 Barcellona potranno darci qualche indicazione ma poi bisognerà aspettare che si faccia sul serio. Intanto, vedremo come andranno le cose nella prima giornata catalana pronti a sperare che la nuova SF1000 sia protagonista.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE I TEST FORMULA 1

La diretta tv dei test Formula 1 Barcellona sono garantiti dalla televisione satellitare, che ha acquistato i diritti per trasmettere questa tre giorni: dunque l’appuntamento è su Sky Sport Formula 1 (numero 207 del decoder) con la telecronaca di Carlo Vanzini e i vari approfondimenti dei suoi collaboratori, da Federica Masolin nel paddock a Carlo Bobbi in Tech Room. Tutti gli abbonati avranno poi la possibilità di seguire i test in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA TEST FORMULA 1 BARCELLONA: IL CONTESTO

La diretta dei test Formula 1 Barcellona riparte dunque a cinque giorni da quel venerdì in cui la Mercedes aveva stampato i primi due tempi, lasciando intendere appunto che anche quest’anno è la squadra da battere. Lewis Hamilton, tre titoli consecutivi e sei in carriera con cinque ottenuti con la Freccia d’Argento, parte favoritissimo rispetto alla concorrenza e in questi test di Barcellona può già far vedere grandi cose. Il compito di rispondere tocca allora agli altri: in primis ad una Ferrari che l’anno scorso ha fatto benissimo in qualifica – soprattutto con Charles Leclerc, vera rivelazione – ma che poi ha avuto tanti problemi di affidabilità e anche di gestione della gara nei due piloti. Sarà interessante valutare se Sebastian Vettel riuscirà a “tenere a bada” il suo compagno di scuderia o se invece Leclerc sarà ufficializzato a tutti gli effetti come prima guida della Ferrari; non ci sono questi dubbi in casa Red Bull, dove Max Verstappen punta decisamente e concretamente al titolo e avrà eventualmente la possibilità di contare su una spalla come Alexander Albon, che dopo il passaggio dalla Toro Rosso è stato costante e ha raccolto tanto. Ora però bisogna passare la parola alla pista, perché un’altra tre giorni di test Formula 1 Barcellona sta per cominciare…



