Diretta Test Formula 1 Barcellona/ Streaming video tv: orari e piloti per il Day 5

Si torna in pista al Montmelò anche oggi, giovedi 27 febbraio 2020, per la diretta della quinta giornata di test della Formula 1 a Barcellona: siamo dunque giunti alla penultima giornata di prove prima che prenda ufficialmente il via la nuova stagione della F1 (ricordiamo che il primo Gp sarà a Melbourne il prossimo 13-15 marzo) e certo c’è ancora molto da prepara in vista della grande partenza. Pure quando ciò visto anche ieri nel Day 4 non è stato poco. Anzi in pista al Montmelò, oltre a una Renault in netta difficoltà, abbiamo visto Mercedes e Red bull macinare giri importanti su ottimi passi gara, come pure la Ferrari, attentissima nei test di correlazione, alla ricerca del miglioramento in tutti i tratti del tracciato spagnolo. Soprattutto però abbiamo visto ruggire l’Alfa Romeo, che sotto le mani di Raikkonen ha raccolto dati interessanti e che guidata da Kubica ha trovato il miglior crono della giornata, sull’1.16.942.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE I TEST FORMULA 1

La diretta tv dei test Formula 1 Barcellona sono garantiti dalla televisione satellitare, che ha acquistato i diritti per trasmettere questa tre giorni: dunque l’appuntamento è su Sky Sport Formula 1 (numero 207 del decoder) con la telecronaca di Carlo Vanzini e i vari approfondimenti dei suoi collaboratori, da Federica Masolin nel paddock a Carlo Bobbi in Tech Room. Tutti gli abbonati avranno poi la possibilità di seguire i test in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA TEST FORMULA 1 BARCELLONA: ORARI E PROTAGONISTI

In attesa di dare a parola alla pista per il Day 5 dei test della formula 1 a Barcellona, certo vale la pena ricordare anche gli orari di questa nuova giornata di grandi prove. Come già occorso negli altri giorni, il via ufficiale alla diretta dei test della formula 1 a Barcellona verrà dato solo alle ore 9.00 del mattino e per le ore 18.00 sventolerà la bandiera a scacchi: solita oretta di pausa tra e 13.00 e le 14.00 per il pranzo. Dati questi dati vediamo chi oggi ci farà compagnia in pista, visto che già tutte le scuderia hanno rivelato le loro lines up: pure vediamo che parecchi team anche oggi faranno correre entrambi i piloti, che dunque si saranno il cambio durante il pranzo. Non così dovrebbe fare a Ferrari, che oggi dovrebbe correre solo con Sebatian Vettel: stessa politica per McLaren che si affiderà solo a Norris, per Alpha Tauri con Gasly e Alfa Romeo con Giovinazzi. In casa Mercedes oggi invece vedremo sia Bottas che Hamilton e pure per Red Bull vedremo sia Verstappen che Albon, come anche in Renault.



