Diretta test Formula 1 Budapest 2019/ Streaming video e tv, orari (oggi 6 agosto)

Interessante giornata di test Formula 1 a Budapest oggi, martedì 6 agosto. Le varie scuderie torneranno in pista sul circuito dell’Hungaroring a poca distanza dalla capitale magiara, dove domenica abbiamo assistito a un Gran Premio che ha registrato l’ennesima vittoria di Lewis Hamilton, autore di una bella rimonta ai danni di Max Verstappen e sempre più saldo al comando della classifica del Mondiale, che sembra non avere storia. Insomma, la Formula 1 sembra vivere un anno caratterizzato da gare singolarmente anche molto interessanti (le emozioni non sono mai mancate ultimamente) ma con epilogo già scritto – e quando in un giallo sai già chi è l’assassino, non è facile tenere alto l’interesse… Per la Ferrari la situazione è particolarmente grave, perché oltre alla Mercedes adesso la Rossa è quasi sempre alle spalle anche di Verstappen, con l’obiettivo podio che sembra il massimo possibile per Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Ogni occasione, come questi test Formula 1 a Budapest, deve essere sfruttata per invertire la tendenza, anche in ottica 2020 a questo punto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I TEST FORMULA 1 BUDAPEST

Dobbiamo purtroppo dire che non sarà disponibile una diretta tv per seguire la giornata dei test Formula 1 sul circuito di Budapest, che durerà dalle ore 9.00 alle 18.00 (con la consueta pausa pranzo a metà giornata) ma non sarà coperta da Sky, nemmeno in diretta streaming video. Punti di riferimento preziosi saranno dunque i vari profili social delle scuderie, di solito molto attivi e anche divertenti nelle giornate dei test.

TEST FORMULA 1 BUDAPEST: DURO LAVORO PER LA FERRARI

I test Formula 1 a Budapest vedono dunque una situazione già molto chiara. Mancano ancora ben nove Gran Premi, dunque tutto sommato siamo appena poco oltre la metà del calendario della stagione iridata, tuttavia i valori sono ormai ben definiti e sarà difficile assistere a ribaltoni clamorosi. Tra i principali “colpevoli” c’è Valtteri Bottas, che per diversi Gran Premi è sembrato in grado di lottare più o meno ad armi pari con Hamilton ma adesso sta dimostrando di non essere all’altezza del compagno di squadra – compito d’altronde molto difficile per chiunque. Sul banco degli imputati però naturalmente c’è soprattutto la Ferrari, che sta vivendo un 2019 molto deludente, assai lontana dalle prestazioni della Mercedes e ormai superata anche dalla Red Bull, almeno con Verstappen. Si aggiunga poi che, per un motivo oppure per l’altro, sono sempre sfumate le occasioni più favorevoli sui circuiti più adatti alla Rossa, dunque Vettel e Leclerc sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, che rischia di rimanere una chimera. Fondamentale dunque sarà sfruttare al meglio questa sessione di test Formula 1 a Budapest, dopo la quale il Circus andrà in vacanza per quasi un mese, cioè fino alla prestigiosa “doppietta” Spa-Monza di inizio settembre.



