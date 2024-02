DIRETTA TEST FORMULA 1 SAKHIR 2024/ Video streaming tv: cresce Hamilton, Perez simula la gara (22 febbraio)

DIRETTA TEST FORMULA 1 SAKHIR 2024: HAMILTON ALLE SPALLE DI LECLERC

Siamo arrivati oltre metà giornata nei test Formula 1 Sakhir 2024: in Bahrain continua il lavoro delle varie scuderie per preparare al meglio una stagione scatterà il prossimo weekend proprio su questo circuito. Al comando per quanto riguarda il giro secco continua a resistere Charles Leclerc che in mattinata ha girato in 1’31’’750, da poco si è piazzato al secondo posto Lewis Hamilton che però paga ancora mezzo secondo da quello che tra un anno sarà il suo compagno di squadra in Ferrari. Bene anche la Aston Martin con Lance Stroll che ha ottenuto la quinta posizione ai danni della Alfa Romeo di Valtteri Bottas.

Bisogna comunque ricordare che in questo momento, nella diretta dei test Formula 1 Sakhir 2024, alcuni piloti stanno lavorando sui long run e sulla simulazione gara, ovviamente anche questa una parte parecchio importante nella preparazione della prima gara stagionale. È così per Daniel Ricciardo, è così per Sergio Pérez che ha appena terminato una simulazione gara che ha dato esiti positivi sui tempi, anche se la Red Bull (o quantomeno il messicano, perché con Max Verstappen potrebbe essere un’altra storia) ha avuto qualche difficoltà nel mantenere la costanza sui tempi nel giro. Adesso dunque vedremo come procederà questa seconda e penultima giornata di test Formula 1 Sakhir 2024. (agg. di Claudio Franceschini)

TEST FORMULA 1 SAKHIR 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

TEST FORMULA 1 SAKHIR 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L'EVENTO

TEST FORMULA 1 SAKHIR 2024: LECLERC SEMPRE IN TESTA

Si è ripartiti da poco con la diretta dei test Formula 1 Sakhir 2024: la sessione era stata momentaneamente interrotta a causa di un incidente avvenuto a Charles Leclerc che ha preso un tombino, episodio identico a quello che aveva coinvolto il suo compagno di squadra Carlos Sainz a Las Vegas, che aveva distrutto la sua Ferrari. In questo momento Leclerc continua a comandare la sessione dei test Formula 1 Sakhir 2024, ma si sta concentrando sui long run: la Ferrari dunque va alla ricerca del passo gara e della stabilità sui tanti giri in pista, abbandonando il giro secco.

È di 1’31’’750, quello già riportato in precedenza, il tempo migliore di Leclerc che ha girato 4 decimi più lento rispetto a quanto fatto da Max Verstappen ieri pomeriggio, ma le condizioni del Bahrain International Circuit erano più favorevoli; non è dunque cambiata la classifica temporanea anche se va detto che Sergio Pérez è riuscito a portarsi in quarta posizione scavalcando Fernando Alonso, mentre Carlos Sainz si trova attualmente al diciottesimo posto. In pista per questo secondo stint troviamo il solo Sainz per la Ferrari con Leclerc che ha chiuso la sua giornata, poi Lewis Hamilton per la Mercedes e Max Versatappen per la Red Bull, ma anche Pérez è tornato a girare. (agg. di Claudio Franceschini)

TEST FORMULA 1 SAKHIR 2024: LECLERC IL MIGLIORE

La seconda giornata dei test Formula 1 Sakhir 2024 è cominciata da un paio d’ore, e abbiamo una Ferrari davanti a tutti: è quella di Charles Leclerc, che ha girato questa mattina in 1’31’’750 e poi ha proseguito la sua giornata con un lavoro ben mirato. Tutte le monoposto, possiamo dirlo, stanno provando a sistemare qualche dettaglio; in questa fase dunque attenzione ai tempi, che potrebbero essere più alti perché bisogna lavorare anche su messa a punto della vettura e passo gara. Ad ogni modo al momento Leclerc precede la McLaren di Oscar Piastri di quasi 6 decimi.

Sono già oltre 8 quelli di ritardo del terzo in classifica che è Logan Sargeant su Williams – per ora dunque confortante il crono fatto registrare da questa monoposto, è salito in quarta posizione Fernando Alonso con 1’33’’053, mettendosi davanti alla Alpine di Pierre Gasly. Attualmente settimo Lewis Hamilton, con quasi due secondi e mezzo da Leclerc: i due saranno compagni di squadra tra un anno, la Mercedes per adesso non va alla ricerca del giro da qualifica ma naturalmente ci sono ancora tante ore a disposizione delle scuderie nella diretta dei test Formula 1 Sakhir 2024, dunque dobbiamo solo assistere a questa seconda giornata e scoprire come procederanno le cose. (agg. di Claudio Franceschini)

TEST FORMULA 1 SAKHIR 2024: LA SECONDA GIORNATA!

È nuovamente tempo di test Formula 1 Sakhir 2024: archiviata la prima giornata, giovedì 22 febbraio si torna a correre sul Bahrain International Circuit, che tra soli 9 giorni sarà protagonista del primo Gran Premio di una nuova stagione. La diretta dei test Formula 1 Sakhir 2024 terminerà domani, e intanto possiamo dire che gli orari, con il fuso italiano, prevedono l’inizio della giornata alle ore 8:00 e la fine alle ore 17:00, con una pausa pranzo che dovrebbe scattare intorno a mezzogiorno. Cosa dire di questi test?

Naturalmente, servono alle varie scuderie per valutare quale sia lo stato dell’arte: le monoposto sono state presentate e adesso si fa sul serio, perché mettere le macchine in pista significa entrare a contatto con la realtà e dunque stabilire quali siano punti di forza e punti deboli, centesimi e decimi da limare e competitività rispetto alle rivali. La Red Bull, avendo dominato la stagione scorsa, è quella che parte in vantaggio ma non sempre le cose si ripresentano allo stesso modo, soprattutto Ferrari e Mercedes sono pronte a sovvertire l’ordine costituito e la diretta dei test Formula 1 Sakhir 2024 potrà darci qualche ulteriore indicazione.

DIRETTA TEST FORMULA 1 SAKHIR 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Aspettando la diretta dei test Formula 1 Sakhir 2024, e avendo detto che la Red Bull ha dominato gli ultimi tre anni – con Max Verstappen che ha fatto il tris come campione del mondo – possiamo ricordare quanto era accaduto nel 2014: la scuderia anglo-austriaca arriva da quattro anni in cui aveva messo il muso davanti agli altri, appariva imbattibile lei come Sebastian Vettel, che tanto per gradire aveva chiuso il 2013 con nove vittorie consecutive (record poi spezzato da Verstappen, che ne ha infranti parecchi l’anno scorso).

Ecco: nel 2014 la modifica al regolamento ha portato la Red Bull a soffrire e inseguire, Vettel (che sarebbe poi andato alla Ferrari) a vincere zero gare – scenario impensabile qualche mese prima – e la Mercedes a ergersi come prima forza in Formula 1, inaugurando un dominio che sarebbe durato per sette stagioni con sei Mondiali per Lewis Hamilton e uno per Nico Rosberg. Ora forse non siamo ancora in una situazione simile ma è chiaro che la stessa Mercedes e la Ferrari hanno lavorato e lavoreranno per diminuire il gap che le separa da Red Bull, la pista e la diretta dei test Formula 1 Sakhir 2024 ci diranno che sarà effettivamente così?











