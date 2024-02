Diretta test Formula 1 Sakhir 2024/ Streaming video tv: prima giornata in Bahrain! (oggi 21 febbraio)

DIRETTA TEST FORMULA 1 SAKHIR 2024: FINALMENTE IN PISTA!

Scatta finalmente la prima giornata dei test Formula 1 Sakhir 2024: mercoledì 21 febbraio prende il via la tre giorni che di fatto inaugura la nuova stagione del circus, siamo sul Bahrain International Circuit nella periferia di Manama dove il prossimo 2 marzo si correrà il primo Gran Premio. Manca dunque poco; nei giorni scorsi abbiamo vissuto alcune presentazioni delle monoposto tra cui ovviamente la Ferrari, e c’è grande attesa per scoprire se questa nuova stagione ricalcherà quanto visto negli ultimi anni oppure il vento comincerà in qualche modo a cambiare.

La diretta dei test Formula 1 2024 Sakhir sarà intrigante, perché avremo già una prima indicazione sui rapporti di forza in pista; se vogliamo è interessante notare che la griglia di partenza, per la prima volta di sempre, è identica a quella finale dello scorso anno, ma c’è già grande attesa per il 2025 quando Lewis Hamilton siederà al volante della Ferrari abbandonando Mercedes, in un accordo già ufficializzato e che porterà all’addio di Carlos Sainz da Maranello. Ora però scopriamo cosa succederà nella diretta dei test Formula 1 Sakhir 2024…

TEST FORMULA 1 SAKHIR 2024 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv dei test Formula 1 Sakhir 2024 sarà coperta dalla televisione satellitare: tutti gli abbonati potranno dunque rivolgersi al canale Sky Sport F1, al numero 207 del decoder, con la telecronaca affidata a Carlo Vanzini e il commento tecnico di Matteo Bobbi, ma anche interviste e contributi dal paddock a cura di Mara Sangiorgio e le incursioni di altri protagonisti della squadra di Formula 1. Ci saranno poi varie opzioni per la diretta streaming video: la prima è sicuramente quella dell’applicazione Sky Go, poi vanno ricordati il sito Skysport.it e il canale YouTube dell’emittente, oltre che la sottoscrizione alla piattaforma Now Tv e, in aggiunta, la possibilità di avere tutte le informazioni utili attraverso il Live Blog e le pagine ufficiali che Sky Sport e le varie case della Formula 1 mettono a disposizione sui social network.

DIRETTA TEST FORMULA 1 SAKHIR 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Il primo dato del quale dobbiamo parlare nella diretta dei test Formula 1 Sakhir 2024 è appunto quello della griglia: non ci sono state variazioni da quando Daniel Ricciardo ha preso il posto di Nyck De Vries alla Alpha Tauri, scuderia che oggi si chiama Racing Bulls. Bisognerà aspettare per vedere Hamilton in Ferrari, una mossa che potrebbe anche scatenare un effetto domino: ne ha recentemente parlato anche Max Verstappen, che riparte come l’uomo da battere avendo vinto gli ultimi tre Mondiali.

Lui e Red Bull hanno dominato la Formula 1 nel 2023, lasciando le briciole agli avversari: tutte le gare vinte tranne una (andata alla Ferrari con Sainz) e più punti della somma di quelli di Ferrari e Mercedes. Oggi dunque queste due scuderie sono chiamate al riscatto; le cose nel mondo della Formula 1 possono cambiare in fretta, e questa diretta dei test Formula 1 Sakhir potrà iniziare a rispondere al quesito su chi potrebbe lottare per il Mondiale, detto ovviamente che Verstappen e Red Bull non possono non partire ancora in prima fila, ma con Mercedes e Ferrari pronte a sfruttare ogni minimo segnale di calo. Staremo a vedere…

