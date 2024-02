Diretta test Formula 1 Sakhir 2024/ Streaming video tv: terza e ultima giornata! (oggi 23 febbraio)

DIRETTA TEST FORMULA 1 SAKHIR 2024: SI TORNA SUL BAHRAIN INTERNATIONAL CIRCUIT

È l’ultimo giorno per la diretta dei test Formula 1 Sakhir 2024: oggi venerdì 23 febbraio si torna a correre sul Bahrain International Circuit e sarà una giornata particolarmente significativa, dal momento che tra soli sette giorni sarà già la volta delle qualifiche del primo Gran Premio di una nuova stagione, che sarà proprio quello del Bahrain, spostato al sabato e quindi con gli appuntamenti in pista che inizieranno già al giovedì con le prove libere. La diretta dei test Formula 1 Sakhir 2024 terminerà dunque oggi con le ultime fatiche, intanto possiamo ricordare gli orari, che d’altronde abbiamo imparato bene nei giorni scorsi: parlando secondo il fuso italiano, essi prevedono l’inizio della giornata alle ore 8.00 e la fine alle ore 17.00, con una pausa pranzo che dovrebbe scattare intorno a mezzogiorno.

Tutto questo premesso, i test naturalmente servono alle varie scuderie per gli ultimi ritocchi, dal momento che la stagione di Formula 1 sta davvero per iniziare: le monoposto sono state presentate ma i giorni in cui è concesso girare in pista sono davvero troppo pochi e anzi bisognerebbe fare una riflessione su questo punto, perché i risparmi della poca attività in pista possono tradursi in maggiori spese sotto altri punti di vista. La Red Bull, avendo dominato la stagione scorsa, parte ovviamente in vantaggio, con Ferrari e Mercedes che sono chiamate ad avvicinarsi e magari anche ribaltare l’ordine degli ultimi anni. Anche oggi, la diretta dei test Formula 1 Sakhir 2024 potrà darci qualche ulteriore indicazione.

TEST FORMULA 1 SAKHIR 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv dei test Formula 1 Sakhir 2024 sarà coperta dalla televisione satellitare: tutti gli abbonati potranno dunque rivolgersi al canale Sky Sport F1, al numero 207 del decoder, con la telecronaca affidata a Carlo Vanzini e il commento tecnico di Matteo Bobbi, ma anche interviste e contributi dal paddock a cura di Mara Sangiorgio e le incursioni di altri protagonisti della squadra di Formula 1. Ci saranno poi varie opzioni per la diretta streaming video: la prima è sicuramente quella dell’applicazione Sky Go, poi vanno ricordati il sito Skysport.it e il canale YouTube dell’emittente, oltre che la sottoscrizione alla piattaforma Now Tv e, in aggiunta, la possibilità di avere tutte le informazioni utili attraverso il Live Blog e le pagine ufficiali che Sky Sport e le varie case della Formula 1 mettono a disposizione sui social network.

DIRETTA TEST FORMULA 1 SAKHIR 2024: IL CALENDARIO

Aspettando la diretta dei test Formula 1 Sakhir 2024, mancano talmente pochi giorni al via del Mondiale che si può e anzi si deve dire qualcosa in più sul calendario della stagione di Formula 1 che ci attende. la prima particolarità è già stata evidenziata, cioè il fatto che settimana prossima in Bahrain si comincerà con il Gran Premio al sabato e quindi con il weekend che avrà inizio al giovedì, come d’altronde sarà anche la settimana successiva in Arabia Saudita e, facendo però un salto verso finale stagione, anche a novembre per il Gran Premio di Las Vegas. Avremo inoltre sei sprint, che saranno collocati nei Gran Premi di Cina, Miami, Austria, Stati Uniti, San Paolo e Qatar.

Le gare saranno in totale 24, perché rientrerà dopo gli anni di assenza per il Covid il già citato GP Cina a Shanghai e perché naturalmente rivedremo anche Imola, dopo il doloroso stop dell’anno scorso causato dall’alluvione in Emilia Romagna. L’appuntamento sarà fissato per domenica 19 maggio, mentre Monza ospiterà il Gran Premio d’Italia domenica 1° settembre. La pausa sarà come al solito ad agosto, dopo il Gran Premio del Belgio a Spa-Francochamps che viene quindi confermato a fine luglio come l’anno scorso, mentre il finale sarà domenica 8 dicembre, come ormai da tradizione con il Gran Premio di Abu Dhabi, sperando però che sia il sigillo su una stagione più incerta ed emozionante rispetto a quella che la diretta Formula 1 ci ha proposto nel 2023…











