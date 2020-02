Diretta Test Motogp 2020 Losail/ Streaming video tv: orari e classifica Day 3

Si accende oggi, lunedi 24 febbraio la diretta della terza e ultima giornata di test per la Motogp 2020 a Losail: ecco dunque oggi le ultime ore per mettere alla prova le moto che ci faranno compagnia nella stagione 2020 prima che questa apra i battenti, sempre in Qatar. Dopo tutto ormai manca pochissimo al via della prima tappa del motomondiale: il Gp del Qatar infatti avrà luogo solo nel fine settimana del 6-8 marzo e dunque è tempo di mettere a punto le ultime modifiche e certo queste ultime ore di test a Losail si riveleranno fondamentali per molti team. Anche se a dir il vero, secondo anche la classifiche dei tempi che abbiamo visto nelle prime due giornate di prove, va detto che parecchie scuderie hanno fatto grandi passi avanti questo inverno. Già ieri e sabato infatti abbiamo potuto notare tutte le potenzialità delle nuove Ducati come della M1 Yamaha, che hanno ben fatto la voce grossa in pista in compagnia di Suzuki, approfittando di un avvio abbastanza complicato in casa Honda, cosa che era tra l’altro abbastanza prevedibile. Con il campione del mondo della Motogp Marc Marquez ancora sofferente per la spalla destra e il fratello Alex, Rookie dalla Moto 2 che deve giustamente ancora prendere le misure con la nuova categoria, anche oggi non ci attendiamo un super lavoro e super crono da parte della casa giapponese, che rimane comunque la scuderia da battere per la prossima stagione della Motogp.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE I TEST MOTOGP A LOSAIL

Non sarà possibile assistere alla diretta tv dei test Motogp 2020 da Losail: questo significa che non ci sarà nemmeno una diretta streaming video per i test MotoGp in Qatar ma gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, che ha il suo corrispettivo su Twitter all’indirizzo @MotoGP. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case. Sul canale Sky Sport MotoGp (al numero 208 della piattaforma satellitare di Sky) da segnalare però diverse finestre informative grazie alle varie edizioni della trasmissione Paddock Live Show – Speciale Test per analisi e commenti sulla giornata di test a Losail.

DIRETTA TEST MOTOGP 2020 LOSAIL: I PROTAGONISTI

In attesa di dare la parola alla pista certo vale la pena ricordare agli appassionati come sarà possibile seguire la diretta dei test della Motogp a Losail e quali saranno i protagonisti da tenere d’occhio in questa terza e ultima giornata. Come già occorso ieri e sabato, il via ufficiale delle prove verrà dato solo alle ore 11,00 secondo il fuso orario italiano: alle ore 18,00 sventolerà invece la bandiera a scacchi, che chiuderà i test pre season del motomondiale. Dunque anche oggi si correrà sia sotto il sole che in notturna: un bel vantaggio in vista del prossimo Gran Premio del Qatar, dove rivivremo più o meno le medesime condizioni ambientali. Difficile poi individuare solo pochi protagonisti: essendo ormai all’ultima giornata di test, certo ci attendiamo il massimo da tutti i team. Ecco che allora fissiamo la nostra attenzione sulle Petronas Yamaha e su Fabio Quartararo che ieri ha trovato il primo della giornata con il tempo di 1,54.038, ma occhi pure alle Ducati con Petrucci che a lungo è stato leader in pista a Losail, senza trascurare le Yamaha ufficiali, che hanno chiuso il day 2 con il terzo posto di Vinales e il nono di Valentino Rossi. Chi ha però raccolto poco, come abbiamo detto prima è stata la Honda, che però sta vivendo un momento davvero delicato: Marc Marquez ha ottenuto solo il 14^ crono con 46 giri, mentre il fratello Alex, che è pure caduto un paio di volte, ha ottenuto il 19^ tempo a +1,687 dalla vetta.



