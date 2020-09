Diretta test MotoGp 2020 Misano/ Streaming video e tv, orari e classifica

La diretta dei test MotoGp 2020 a Misano ci terrà compagnia oggi, martedì 15 settembre, per una giornata di grande lavoro – orari fissati dalle ore 9.30 alle ore 18.30 – sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, dove domenica abbiamo assistito alla prima vittoria in carriera in MotoGp per Franco Morbidelli e nel prossimo weekend ci sarà un’altra gara, stavolta intitolata come Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini. Dunque Misano Adriatico è protagonista assoluta in questi giorni e la diretta dei test MotoGp in mezzo ai due Gp sulla pista romagnola sarà una giornata preziosa per perfezionare le moto in vista della seconda gara a Misano e più in generale verso una seconda metà della stagione del Motomondiale che si annuncia meravigliosa nella classe regina, dal momento che la classifica MotoGp è ancora cortissima e dunque il Mondiale è aperto più che mai. Più avanti ci saranno altri test MotoGp a Portimao, riservati però ai collaudatori: oggi invece andranno in pista a Misano i piloti titolari di tutte le scuderie, di conseguenza oggi sarà una giornata di lavoro fondamentale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE I TEST MOTOGP A MISANO

Sarà possibile assistere almeno parzialmente alla diretta tv dei test Motogp 2020 da Misano, perché saranno garantite alcune finestre nel corso della giornata su Sky Sport MotoGp, canale numero 208 della piattaforma satellitare. Questo significa che ci sarà anche una diretta streaming video per i test MotoGp di Misano tramite il servizio offerto da Sky Go, ma gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, che ha il suo corrispettivo su Twitter all’indirizzo @MotoGP. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case.

DIRETTA TEST MOTOGP A MISANO: NEL SEGNO DELL’EQUILIBRIO

La diretta test MotoGp 2020 a Misano sarà, come abbiamo già detto, un appuntamento da non perdere, perché il Mondiale 2020 si deciderà sul filo dei dettagli. Il Santa Monica è certamente un circuito favorevole alla Yamaha, tuttavia domenica in gara sono andate bene anche Ducati e Suzuki, anche se per la Rossa in copertina è andato Francesco Pecco Bagnaia con la moto del team Pramac, che ha messo in ombra il team ufficiale. Lo stesso discorso d’altronde potrebbe essere valido anche per la Yamaha, considerata la vittoria di Franco Morbidelli e che in classifica Fabio Quartararo è davanti ai due piloti ufficiali Maverick Vinales e Valentino Rossi, comunque ancora tutti in corsa per il titolo, alle spalle di Andrea Dovizioso, che nonostante tutto è il leader della classifica Piloti. Le gerarchie però cambiano con una facilità impressionante: Misano sembra avere respinto la Ktm, dunque per la Casa austriaca la giornata di test di oggi potrebbe essere ancora più preziosa per preparare il secondo Gran Premio sulla stessa pista. Per la Honda invece senza Marc Marquez è notte fonda e un giorno di test non potrà bastare per raddrizzare un anno da dimenticare totalmente.

