Diretta Test Motogp 2020 Sepang/ Streaming video: orari e classifica tempi del Day 1

Si accendono oggi, venerdi 7 febbraio 2020, i riflettori sui test della Motogp 2020 a Sepang: si apre quindi ufficialmente sulla pista malese la nuova stagione del motomondiale, dove tutti i protagonisti del campionato che verrà, interromperanno il digiuno della sosta invernale per tornare in pista e farci vedere moto e livree nuove. Siamo dunque davvero impazienti di dare la parola alla pista per questo incredibile e imperdibile assaggino della stagione del Motomondiale e per cui dovremo attendere ancora il 6-8 marzo con il primo Gran Premio della stagione a Losail, in Qatar. Pure in questi giorni non si può dire che gli appassionati sono rimasti troppo a digiuno: solo in settimana sono state presentate le nuove Honda e Yamaha (la Ducati di Dovizioso e Petrucci è stata svelata già a fine gennaio) e solo pochi giorni fa abbiamo assistito sempre a Sepang alla tre giorni di test riservati ai collaudatori. Pure l’attesa per i primi test della Motogp 2020 a Sepang è altissima: va però detto che non sarà facile per gli appassionati italiani seguirli. Complice il fuso orario, segnaliamo che le prove oggi cominceranno alle ore 3,00 di notte e termineranno con la bandiera a scacchi alle ore 11,00 del mattino.

DIRETTA TEST MOTOGP 2020 SEPANG: COME SEGUIRE L’EVENTO

Segnaliamo agli appassionati che non sarà disponibile una diretta tv come una diretta streaming video integrale dei test per la Motogp 2020 a Sepang: pure certo i canali Sky Sport Motogp e Sky sport 24, in questi tre giorni in Malesia, non mancheranno di informare con frequenti aggiornamenti. Consigliamo inoltre di consultare sia il portale ufficiale della Motogp e i canali social collegati, che i profili social delle varie scuderie, che informeranno con dovizia di particolari su quanto sta accadendo in Malesia.

DIRETTA TEST MOTOGP 2020 SEPANG: I NOMI PIU’ ATTESI

Come è facile immaginare, sono tanti i temi e i protagonisti che vanno discussi e tenuti d’occhio anche alla vigilia della diretta del test per la Motpgp 2020 a Sepang, già da questa prima giornata di prove. Dai volti nuovi del motomondiale (come Alex Marquez, appena approdato alla Honda del fratello otto volte campione del mondo) fino alle vecchie conoscenze (come Valentino Rossi, a una svolta decisiva per la sua carriera dopo gli ultimi annuncia in casa Yamaha), senza trascurare le novità tecniche e non solo delle nuove moto che animeranno la stagione 2020 della Motogp. Insomma i temi proprio non mancano alla vigilia del via della stagione 2020 sulle dude ruote: se però ci sarà tempo per valutare migliorie e innovazioni tecniche, pure siamo impazienti di fissare la nostra attenzione sui protagonisti pià attesi. Ecco che allora oggi da tenere d’occhio sarà sicuramente il duo Marquez in casa Honda, con Alex rookie favorito, e Marc, primo indiziato alla vittoria di un nuovo titolo, ma che sta ancora facendo i conti con gli strascichi dell’ultimo infortunio rimediato. Attenzione poi alla coppia Yamaha, con Vinales appena riconfermato come pilota di punta della casa del Diapason e Rossi che invece scalpita per tornare al vertice e non scordiamo il duo Ducati, pronto a combattere ancora una volta per il titolo mondiale, dopo le buone cose fatte vedere bella stagione precedente. Ma non solo. I nomi da tenere d’occhio già in questo Day 1 sono davvero tanti, dall’ex rookie dell’anno Quartararo, ai piloti della Ktm, che hanno dominato i test per i collaudatori. Non ci resta allora che dare la parola alla pista: la stagione 2020 della Motogp comincia qua.



